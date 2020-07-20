KFC 3D Yazıcıda Tavuk Eti Üretimine Başlıyor

Dünyanın en büyük fast food zincirlerinden KFC, teknolojiye yabancı olmadığını kanıtlamak istiyor. KFC önümüzdeki yıla kadar 3D yazıcıda tavuk eti üreterek “geleceğin restoranı” olmak istiyor. Peki, 3D yazıcıda tavuk eti nasıl üretilir ve gerçek tavuktan farklı olur mu?

ABD fast food zinciri KFC, Rus şirket 3D Bioprinting Solutions ile 3D yazıcıda tavuk eti üretimi için ortaklık kurduğunu açıkladı. Moskova merkezli şirket, standart tavuk etine mümkün olduğunca yakın olacak şekilde 3D yazıcıda tavuk eti üretmeyi hedefliyor. 3D yazıcıda üretilecek tavuğu geleceğin eti olarak değerlendiren KFC, vejeteryanları da müşterisi haline getirmek istiyor.

3D Yazıcıda Tavuk Etinin Tadı Nasıl?

KFC tarafından yayınlanan bültene göre 3D Bioprinting Solutions tavuk hücrelerini ve bitki materyallerini kullanarak katkı maddesiz biyoprinting teknolojisini geliştirecek ve 3D yazıcıda tavuk eti tadını ve dokusunu yeniden oluşturacak. Ayrıca 3D yazıcıda üretilen tavuk etinin daha sağlıklı olduğundan ve herhangi bir tavuğun zarar görmediğinden emin olabilirsiniz.