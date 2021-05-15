KFC Uygulamasındaki Açığı Kullanıp 260 Bin Liralık Sipariş Verdi

KFC açığıyla 260.000 TL'lik yemek siparişi verdi. Çin'de yaşayan bir grup üniversite öğrencisinin, yaklaşık 3 yıldır KFC uygulamasından ücretsiz yemek siparişi verdiği ortaya çıktı. Genç suçluların, KFC uygulaması ile WeChat isimli mesajlaşma platformu arasındaki açığı kullandığı aktarıldı.

Çin'in Jiangsu eyaletinden bir grup üniversite öğrencisi, KFC'nin mobil uygulamasındaki bir açığı ücretsiz yemek ve para kazanmak için kullandıktan sonra, 2,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Öğrencilerin, şirketi 31.000 dolara yakın zarara uğrattığı düşünülüyor.

KFC açığıyla 260.000 TL'lik yemek siparişi

Jiangsu'daki üniversitede okuyan Xu soyadına sahip bir öğrenci, KFC mobil uygulamasını ve WeChat hesabını kullanarak yemek ve kupon dolandırıcılığı yapabileceği bir boşluk buldu.

Xu, Nisan 2018'den bu yana sadece kendisi için ücretsiz yemek sipariş etmekle kalmadı, aynı zamanda yemek ve kuponlardan kar elde etmek için arkadaşlarına sattı. Bu arada diğer dört öğrenciye ücretsiz kuponların nasıl elde edileceğini de öğretti.

Xu'nun yaptığı bu dolandırıcılık, Çin'deki KFC restoranlarının işletmecisi olan Yum China Holdings Inc'e 58.000 yuan'dan fazla ekonomik kayıp yaşattı. Diğer dört öğrencinin neden olduğu ekonomik kayıplar ise 8,900 yuan ile 47,000 yuan arasında değişiyordu.

Şangay'daki Xuhui Bölge Mahkemesi, Xu'nun dolandırıcılık suçları ve cezai yöntemler uyguladığı için iki buçuk yıl hapis cezasına ve 6,000 yuan para cezasına çarptırılması gerektiğine karar verirken, diğer dört sanık da aynı şekilde suçlandı. Gençler, 15 aydan iki yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldılar.

Çin'de açılan bu dava, sosyal medyada kısa sürede hararetli bir tartışmaya yol açtı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, sistemin hatalarından nasıl yararlanabileceğin konusununu merak etti. Xuhui mahkemesi ise verdiği demeçte, bu dolandırıcılığın "arızalı bir ATM'den fazladan para çekmeye" benzer olduğunu açıkladı.

Sosyal medya üzerinde dolaşan iddialara göre Xu, KFC'nin uygulaması ile restoranın Çin sosyal ağı WeChat'teki sayfası arasındaki boşluğu kullandı. Bu sayede asla harcanmayan kuponlar elde etti ve şirketten ücretsiz yemek siparişi vermeyi başardı.

İddialara göre Xu'ya para iadesi yapılırken ücretsiz yemek siparişi vermesi için bir kupon hediye ediliyordu. Xu'nun topladığı bedava kuponları daha sonrasında dağıtmaya ve hatta satmaya başladığı da aktarıldı.