KFC 'Seksist' YouTube Paylaşımından Dolayı Özür Diledi: 'Sınırları Aştılar'

KFC tarafından yayınlanan yeni bir video, 'seksist' olduğu gerekçesi ile sosyal medya kullanıcıların hedefinde yer aldı.

"Sınırları Aştılar!"

KFC Avustralya tarafından YouTube kanalı üzerinden paylaşılan videoda genç bir kadının park halinde bulunan bir aracın camına bakarak kendisi ile ilgilendiğini görüyorsunuz. Kadın bu sırada arabanın camına doğru eğiliyor ve o anda aracın camı açılıyor.

Bu sırada annesi ile birlikte içeride oturan iki çocuk kadının dekoltelerine doğru bakıyor. Genç kadın şaşkın bir ifade ile birlikte "Biri KFC mi dedi?" diyerek konuyu değiştiriyor.

31 Aralık tarihinde yayınlanan bu video kısa süre içerisinde sosyal medya kullanıcıların hedefine oturdu. Yapılan bu reklamı cinsiyetçilikle, kadını seks objesi görmekle ve kötü temsil etmekle suçlayan sosyal medya kullanıcıları, "sınırları aştılar" ve "yok artık" gibi gönderilerle tepkilerini marka ile paylaştı.

Söz konusu paylaşım için yorumları kapatan KFC, resmi bir açıklama ile birlikte bu yönde bir niyetlerinin olmadığını ve yanlış anlaşıldıklarını belirterek özür diledi. Tüm bunlara karşın videonun platformdan kaldırılmaması ise ayrı bir soru işareti olarak kaldı. İşte tepkileri toplayan o video: