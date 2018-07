Khaleesi'den Sonra Arya da Game of Thrones'a Veda Etti

HBO’nun rekortmen dizisi Game of Thrones’ta Arya karakterini canlandıran 21 yaşındaki İngiliz oyuncu Maisie Williams, ikonik diziye veda etti.

Game of Thrones, 2019 yılında yayınlanacak sekizinci ve final sezonu ile hayranlarının karşısına son kez çıkmaya hazırlanıyor.

İkonik yapımda Deanerys Targaryen (Khaleesi) karakterine hayat veren İngiliz oyuncu Emilia Clarke, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından yaptığı paylaşımla diziye veda etmişti. Hemen herkesin gönlünde taht kuran bir başka isim, Maisie Williams nam-ı diğer Arya, diziye veda eden son Game of Thrones yıldızı oldu.

Instagram hesabından kırmızı lekeli beyaz ayakkabısının fotoğrafını paylaşan Williams, “Hoşçakal Belfast. Hoşçakal Arya. Hoşçakal Game of Thrones. Ne kadar da eğlendim. Macera devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Williams, paylaştığı fotoğrafta tıpkı Emilia Clarke gibi final sezonuna dair herhangi bir ipucu vermedi. Nitekim HBO’nun spoilerları önlemek için görülmemiş önlemler aldığını düşünürsek, söz konusu paylaşımlardan en ufak bir ipucu dahi ummak zamandan kaybından başka bir şey olmayacaktır.

Game of Thrones, 8’inci ve final sezonu ile 2019 yılında hayranlarının karşısına çıkacak. İkonik dizinin son sezonunda altı bölüm izleyeceğiz. Final sezonundaki tüm bölümlerin uzun metrajlı bir film tadında olacağı söyleniyor. Öyle ki, dizinin yardımcı yönetmenlerinden Jonathan Quinlan, set ekibine yolladığı bir teşekkür notunda sadece tek bir savaş sahnesinin 55 gün sürdüğünü belirtmişti.

Son olarak Maisie Williams’ın 20th Century Fox’un The New Mutants filmi ile X-Men evrenine katılacağına da belirtelim. X-Men film serisinin on birinci filmi olacak olan The New Mutants, 2 Ağustos 2019 tarihinde vizyona girecek.