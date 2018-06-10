Kia, ABD’deki Yüz Binlerce Aracını Geri Çağırdı

Güney Koreli otomotiv devi Kia, ABD’deki bazı otomobil modellerinde hava yastıklarıyla ilgili teknik bir sorun olduğunu, bu nedenle 507 bin aracın geri çağırıldığını duyurdu.

Kia’dan yapılan açıklamada, araçların hava yastığı kontrol ünitelerinin, elektronik aksamdaki bir teknik sorundan etkilenmiş olabileceği ve bunun da kaza sırasında hava yastıklarının açılmasını engelleyebileceği belirtildi. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği Yönetimi (NHTSA) de şu sıralar Kia ve Hyundai marka araçların karıştığı 6 ciddi kazayı inceliyor. Çünkü 6 kişinin yaralandığı ve 4 kişinin de hayatını kaybettiği bu kazalarda, kaza sırasında araçlardaki hava yastıklarının açılmadığı belirtiliyor.

Kia’nın geri çağırdığı araçlar, 2010 - 2013 Forte, 2011 - 2013 Optima, 2011 - 2012 Optima Hybrid ve Sedona modellerinden oluşuyor. Bu araçlarda elektriksel aşırı gerilimlerden kaynaklı kısa devreler olabileceği ve bu nedenle ön tarafta yer alan hava yastıklarının bir kaza esnasında açılmayabileceği ve emniyet kemeri gerdiricilerinin düzgün bir şekilde çalışmayabileceği belirtiliyor.

Malesef Kia bu soruna henüz bir çözüm bulabilmiş değil; ancak şirket sorunu çözebilmek için tedarikçileriyle birlikte çoktan çalışma başlattıklarını söylüyor. NHTSA’ya göre, sorun yaşanan araçlardaki hava yastığı kontrol modülleri, “ZF Friedrichshafen AG” isimli bir Alman şirketi tarafından üretilmiş. Bir Kia sözcüsü de, sorunu “27 Temmuz’daki planlı kullanıcı bilgilendirmesi”ne gelinceye kadar çözmüş olmayı umduklarını ifade etti. Kia ayrıca, 27 Temmuz’a kadar soruna çözüm bulunamaması durumunda, müşterilere mağdur olmamaları amacıyla bir süreliğine kiralık araçlar verileceğini söyledi.