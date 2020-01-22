Kia Elektrikli Otomobile 25 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Kia oluşturduğu Plan S stratejisi bünyesinde önümüzdeki yıllarda toplam 25 milyar dolar tutarında yatırım yapmayı planlıyor.

25 Milyar Dolarlık Yatırım

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, son zamanlarda ilginin yükseldiği elektrikli otomobil, mobil hizmetler, bağlanabilirlik ve otonom sürüş konuları dahilinde oluşturduğu Plan S programı kapsamında önümüzdeki yıllarda toplam 25 milyar dolar tutarında bir yatırım yapmayı hedefliyor.

Söz konusu yatırım önümüzdeki beş yılın programını kapsıyor ve 2025 yılına kadarki planları barındırıyor. Şirket önümüzdeki beş sene içerisinde on bir adet elektrikli otomobil ile karşımıza çıkmayı ve elektrikli otomobil pazarında yüzde 6,6 oranında pazar payına sahip olmayı hedefliyor.

2025 yılına gelindiğinde her dört satıştan birini elektrikli otomobil üzerinde sağlamayı isteyen şirketin araç menzili ve şarj süresi üzerinde yoğun çalışmaları bulunuyor. Nitekim üretilecek ilk model 500 km üstü menzile ve 20 dakikada şarj gibi özelliklere sahip olacak.

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