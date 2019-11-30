Kia Seltos'un Performans Versiyonu için Hayali Tasarım Yapıldı!

Kia'nın yeni SUV modeli Kia Seltos geçtiğimiz haftalarda tanıtılmıştı. Bir tasarımcı bu aracın performans modelini hayal etti ve tasarladı. İşte çıkan sonuç!

Kia'nın SUV modelleri ülkemizde ve tüm dünyada oldukça popüler. Özellikle Sportage modeli ile ülkemizde yoğun ilgi gören Kia yeni bir SUV modeli ile karşımıza çıkmıştı. Kolesa adlı bir internet sitesi Kia'nın yeni kompakt SUV modelini biraz farklı bir kılığa sokarak, aracı performansa hitap edecek şekilde tasarladı. Ancak bu tasarım bizce çok çok iddialı.

Tasarımcı, aracın orijinal tamponunu tam olarak değiştirmiş ve koca ızgaraları bulunan bol siyah detaylı bir tamponu yerleştirmiş. Aynı zamanda orijinalde birleşik olan far tasarımını ikiye ayırmış. Performansa yönelik bir çalışma yaptığından dolayı büyük ölçüde bir jant, buna bağlı olarak büyük ebatlarda bir lastik kullanılmış.

Yan kısımda kapı ile çamurluğun birleşim yerine Range Rover vari bir plastik parça eklenmiş. Arka kısımda ise daha koyu bir tema kullanılmış. Aynı zamanda difüzöre gerçek çıkışlı egzozlar yerleştirilmiş ve difüzör tasarımı çok daha spor hale getirilmiş.

Yapılan tasarım çalışması aracın ruhunu ve duruşunu epey değiştirmiş. Umarız Kia'nın böyle bir çalışması vardır. Keza bu tasarım ile Seltos herkesin canını yakabilir.