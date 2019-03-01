Kia ve Hyundai, Yangın Riski Sebebiyle 500 Bin Aracı Geri Çağırıyor

Kia ve ana şirketi Hyundai, araçların motor bölümünde yangına neden olabilecek kritik bir hata nedeniyle ABD’deki yarım milyondan fazla aracını geri çağırıyor.

İki Güney Koreli otomobil üreticisinden yapılan açıklamada, ABD’deki toplam 500 bin aracın güvenlik sorunları sebebiyle geri çağırılacağı duyuruldu.

Geri çağırmanın en büyük bölümünü, 2012 ve 2016 yılları arasında üretilen 1.6 litre motorlu 380.000 Kia Soul model araçlar oluşturuyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) göre, yüksek egzoz gazı sıcaklıkları, aracın katalitik konvertörüne zarar verme potansiyeline sahip. NHTSA ayrıca, sorunun motorun aniden durması sonucu kaza riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Kia Soul

Kırılmış bir bağlantı çubuğunun motor bloğunu delmesi ve motor yağının sızmasına neden olması halinde yangına neden olabileceğini söyleyen NHTSA, sorunun hayati nitelikle olduğunu vurguluyor.

Kia, sorundan etkilenen araç sahipleriyle iletişime geçmeyi planladığını söylerken, yetkili bayilerin ücretsiz şekilde onarım yapacağını belirtti.

Ek olarak, 2011-2012 yılları arasında üretilen yaklaşık 32.000 Kia Sportage SUV ve 2011-2013 arasında üretilen 123.000 Hyundai Tucson araç da aynı problem sebebiyle geri çağırılacak.

NHTSA, sorunun çözüm yolunun hala “geliştirilme aşamasında” olduğunu; ancak Kia ve Hyundai'nin 10 Nisan 2019’dan itibaren araç sahiplerine bildirimde bulunacağını söyledi.

Kia Sedona

Diğer bir geri çağırma, 2015 ve 2018 yılları arasında üretilen yaklaşık 95.000 Kia Sedona model minibüsü etkiliyor. Ön yolcu koltuğunun altındaki Occupant Detection System (ODS) adı verilen kabloların kopma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Kia, kopan bir kablonun bir çarpışma durumunda hava yastığının açılmasını önleyebileceğini ve yaralanma riskini artırabileceğini belirtti.

Reuters, iki Güney Koreli üreticinin bir dizi motor yangını riski sebebiyle son dört yılda 2,3 milyondan fazla aracı geri çağırdığını bildirdi.

Kia, yaptığı açıklamada, müştelerinin güvenliğinin en büyük önceliklerinden biri olduğunu söylerken, hiçbir zaman gerçekleri göz ardı etmediklerini belirtti.

Konuya ilişkin bilgileri her zaman olduğu gibi ilgili makamlarla açıkça paylaştıklarını belirten Kia, araçlarını etkileyen güvenlik sorunlarını çözmek için çalışmaya devam ettiklerini aktardı.