KidKraft'tan Alexa Asistan Destekli Oyuncak Mutfak

Amazon'un Alexa dijital asistanı, çocuklar için oyuncak mutfak olarak sahneye çıkıyor ve ebeveynlerin bunu nasıl karşılayacağı merakla bekleniyor.

299 dolarlık 2'si1 arada Alexa Kitchen ve Market, Toy Fair 2020'de piyasaya çıktı ve sensörleri Alexa tarafından destekleniyor. İkisi bir arada olarak geliştirilen oyun seti, Alexa'nın bir dizi “duyarlı, eğitici ve komik kelimelere" sahip algoritmasını kullanıyor ve 100'den fazla etkileşimli oyun parçasıyla geliyor.

Çocuklar, aksesuar koleksiyonuyla uğraşırken, Alexa mutfak tarifi veriyor, alışveriş listeleri yapmalarına yardımcı oluyor, yemek tahmini oyunları oynatıyor ve gerekirse sağlıklı bir dozda ceza kesiyor.

Mutfak setlerinin oyun düzenini sesli bir oyuncağa dönüştüren KidKraft, çocuklar ve yapay zeka arasında bir irtibat sunuyor. Ayrıca ekransız bir şekilde etkileşim yaratmayı başaran geliştirici, çocuğunuzun ev cihazlarını kontrol edemeyeceğini veya Alexa'ya hava durumunu soramayacağını da belirtiyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Amazon sözcüsü, çocukların hem eğleneceğini hem de teknolojiyle yakınlaşacağını şu şekilde aktarıyor:

“Alexa 2'si 1 Arada Kitchen ve Market becerisi çocuklara yöneliktir, yani bir ebeveynin bunu etkinleştirmesi ve onaylaması gerekir. Ayrıca çocukların normal becerilerden farklı olarak içerik yönergelerine uyması gerekiyor.

Ebeveynler, hesaplarıyla ilişkili ses kayıtlarını istedikleri zaman Alexa uygulaması veya Alexa Gizlilik Merkezi aracılığıyla inceleyebilir ve silebilirler."