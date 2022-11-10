Kiğılı, 10 Kasım'a Özel 9:05'te Web Sitesini Kapattı

Kiğılı Giyim, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine 10 Kasım'da yapmış olduğu özel jestlerle karşımızda. Her yıl 10 Kasım'daki jest ve reklamlarıyla beğeni ve saygı kazanan giyim markası bu yıl da saat 09:05'te web sitesini kapatan ilk mağaza oldu.

1938 yılında kurulan Kiğılı Giyim, geçtiğimiz yıllarda "Bazı insanlar vardır ki önünde düğme iliklenir." diyerek Kiğılı 10 Kasım için hazırlanan reklam filminde markası ne olursa olsun, düğmesi kopmuş ya da sökülmüş ceketlerin düğmelerini ücretsiz dikmek için vatandaşları mağazalarına davet etmişti.

Kiğılı bu yıl da yeni yayınladıkları reklam filminin yanı sıra bu sabah saat 09:05'te web sitesini 1 dakikalığına kapattı. Kiğıli, yeni reklam filmini "Durdu, bugün 9'u 5 geçe hayat durdu. Tüm Türkiye ve Kiğılı Ailesi'yle birlikte, bu yıl kigili.com da Atamız'ın aziz hatırası karşısında saygı duruşundaydı. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz..." ifadeleriyle paylaştı.

Kiğılı'nın 10 Kasım'a Özel Yeni Reklamı