Kiğılı İlk Metaverse Mağazasını Açtı

Türkiye'de giyim konusunda akla gelen ilk firmalardan biri olan Kiğılı, Türkiye’nin ilk giyilebilir NFT giyim ürünlerini Mayıs ayında holografik defileyle tanıtmış ve 2022/23 Sonbahar-Kış koleksiyonu tanıtımını da ilk kez gerçek Dünya ve meta evrenin birleştirildiği bir defileyle gerçekleştirmişti.

Kiğılı yine birçok konuda muadillerine öncü olarak Web3 teknolojilerine yönelik yatırımları kapsamında ilk Metaverse mağazasının açılışını yaptı. Metaverse'te yer alan mağaza sayesinde Kiğılı müşterileri, artırılmış alışveriş deneyimi yaşayarak istedikleri ürünlere evlerinden bir tık uzağında ulaşabilecek.

Kiğılı Metaverse Mağazasında Müşterileri Fırsatlar Bekliyor

Müşteriler Metaverse üzerinden ürünleri fiziksel mağazadaymış gibi üzerlerinde deneyebilecek. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Çevrimiçi ve çevrimdışı yaşam arasındaki sınırlar hızla azalmaya devam ederken, müşterilerimizin bizimle başka kanallar üzerinden de etkileşime geçme arayışında olduklarını gözlemliyoruz. Kiğılı olarak onların bu taleplerini karşılamak için Web3 teknolojilerine yatırımlarımızı artırıyoruz. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz ilklerden sonra, bu yıl da ilk Metaverse mağazamızı açarak, erkek giyim moda perakendesindeki öncü rolümüzü dijital moda dünyasına da taşıdık. Perakendenin geleceğini bugünden şekillendirmek üzere, bu teknolojilere yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz."

Metaverse mağazasını ziyaret edecek olan Kiğılı müşterileri, aynı zamanda birçok noktaya yerleştirilmiş token, marka NFT’leri ve indirim kuponları sayesinde sayısız fırsatla karşı karşıya olacaklar.