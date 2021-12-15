Kilitlenen iPhone Bilgisayara Olmadan Sıfırlanabilecek

Kullandığınız iPhone'un şifresini birkaç kere yanlış girdiğinizde ve cihazınız kilitlendiğinde, onu tekrar kullanabilmek için çetin yollardan geçmeniz gerekiyordu. Neyse ki iOS 15.2 ile birlikte kilitlenen iPhone ve iPad, bilgisayar olmadan kolayca sıfırlanabilecek.

iPad ve iPhone Bilgisayar Olmadan Sıfırlanabilecek

Normal şartlar altında bir iPhone'u ya da bir iPad'i sıfırlamak gerçekten de kolaydır: Ayarlar menüsüne girip ilgili adımları takip etmeniz yeterli oluyor. Öte taraftan cihazınızın şifresini unuttuğunuzda, onu sıfırlayabilmek için PC ya da Mac üzerinden işlem yapmanız gerekiyordu.

Bu süreci bir bilgisayar yardımı ile yapmak önemli ölçüde vakit aldığı için kullanıcıların pek de hoşlanmadığı bir yoldu. Tabii ki o sırada yanınızda bir bilgisayar yoksa olacaklara değinmiyoruz. Neyse ki iOS 15.2 bu eski çileye bir son vererek modern bir çözüm ile geliyor.

iOS 15.2 ya da daha yeni bir sürümü çalıştıran iPhone ya da iPad ile birkaç başarısız deneme yaptığınızda, ekranın alt tarafında iPhone'u Sil yazan bir seçenek ile karşılaşacaksınız. Öte taraftan bu seçeneğin belirmesi için, cihazın o sırada aktif bir ağ bağlantısına sahip olması gerekecek.

Ardından kullanmakta olduğunuz Apple kimliği ve şifresi ile oturum açmanız gerekiyor. Sonrasında cihazda bulunan tüm kullanıcı verileri tamamen silinecek ve cihaz kendini sıfırlayacak. Başka bir deyişle bu sayede cihazınızı, o sırada yanınızda bilgisayar olmasa bile sıfırlayabileceksiniz.

Eğer cihazınızda aktif bir ağ bağlantısı yoksa ya da oturum açma işlemleri başarısız olursa tekrar geleneksel yöntemi kullanmalısınız. Yine de atılan bu adım, pek çok senaryoda gerçekten de kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak bir adım olarak tanımlanabilir.