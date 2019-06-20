Killing Floor 2 de Bu Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek

Evde olacak oyuncular için bu hafta sonu epey eğlenceli geçecekmiş gibi görünüyor. Hatırlayacağınız üzere World War 3 oyununun bu hafta sonu boyunca Steam üzerinden ücretsiz olarak oynanabileceği duyurulmuştu. Bu hafta sonu Steam üzerinden ücretsiz oynanabilecek bir diğer oyun da Killing Floor 2 olacak.

Tripwire Interactive tarafından geliştirilmiş olan Killing Floor 2, Killing Floor oyununun devamı niteliğinde geliştirilmişti. İlk oyunun konusuna göre Horzine isimli bir biyo-teknik firmasının ürettiği askeri klonlar, kaçık bir araştırmacı tarafından kaçırılılıyorlar. Sonrasında ise bu klonlar Birleşik Krallık dolaylarında salıveriliyorlar ve tahmin edebileceğiniz üzere de ortalık bir anda karışıyor. Killing Floor 2 oyununda ise bu klonlar, hükümetlerin çökmesine ve iletişim sistemlerinin de zarar görmesine neden olarak Avrupa boyunca yayılmaya devam ediyorlar.

Zeds adı verilen ve üstünüze dalga dalga gelen düşmanlara karşı ayakta kalmaya çalıştığınız bir sisteme dayalı olan oynanışta, dalgaları birer birer atlattıkça düşman sayıları ve türleri de kademeli olarak artıyor. Son dalgada ise bir bölüm sonu düşmanı sizi bekliyor olacak.

25 Haziran 2019 tarihine kadar ücretsiz oynayabileceğiniz Killing Floor 2 için ile eş zamanlı olarak Back & Kickin' Brass etkinliği de başladı. 31 Temmuz 2019 tarihinde kadar sürecek olan bu etkinlikte oyuna Objective isimli yeni bir de mod ekleniyor. Bu mod oldukça zorlayıcı olacakmış gibi görünüyor; çünkü bir yandan üstünüze dalga dalga akacak olan düşmanlarla cebelleşirken bir yandan da size verilecek olan ek görevleri yerine getirmeye çalışacaksınız. Ayrıca Steam Fortress isimli yeni bir harita ve patlayıcı zıpkın atan Seal Squealer gibi yeni silahlar da yine bu etkinlikle oyuna eklenecekler.

Eğer Killing Floor 2 oyununu denedikten sonra memnun kalırsanız, 25 Haziran 2019 tarihine kadar % 67 oranında bir indirimle satılmakta olacağını söyleyelim. Oynadığınız süre boyunca kaydettiğiniz ilerlemeniz de tam sürüme aktarılacak.