Killstreak'ler, Call of Duty: Modern Warfare İle Geri Dönecek

Call of Duty: Modern Warfare için yapılacak olan çoklu-oyuncu canlı yayınına artık az bir zaman kaldı. Yarın TSİ 20:00 sıralarında başlayacak olan canlı yayın gösteriminde, merak edilen modlar hakkında detaylıca bilgi sahibi olacak ve bolca oynanış göreceğiz. Canlı yayın öncesinde Activision ve Infinity Ward, Killstreak sisteminin geri döneceğini duyurdular.

Duyuru Call of Duty Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Beraberinde üç farklı Killstreak örneğinin bulunduğu görseller de paylaşıma iliştirilmiş: Juggernaut, Infantry Assault Vehicle ve White Phosphorus.

