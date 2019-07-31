Killstreak'ler, Call of Duty: Modern Warfare İle Geri Dönecek

Call of Duty: Modern Warfare için yapılacak olan çoklu-oyuncu canlı yayınına artık az bir zaman kaldı. Yarın TSİ 20:00 sıralarında başlayacak olan canlı yayın gösteriminde, merak edilen modlar hakkında detaylıca bilgi sahibi olacak ve bolca oynanış göreceğiz. Canlı yayın öncesinde Activision ve Infinity Ward, Killstreak sisteminin geri döneceğini duyurdular.

Duyuru Call of Duty Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Beraberinde üç farklı Killstreak örneğinin bulunduğu görseller de paylaşıma iliştirilmiş: Juggernaut, Infantry Assault Vehicle ve White Phosphorus.

Own the opposition - reap the rewards.



Killstreaks make a return in #ModernWarfare. Tune-in August 1st for the full Multiplayer Premiere. pic.twitter.com/dUy6ZrkNzJ — Call of Duty (@CallofDuty) 29 Temmuz 2019

Bu üç Killstreak için ayrı ayrı ne yapmanın gerektiğini açıkçası merak ediyoruz. Canlı yayın öncesinde de öğrenmek gibi bir durum söz konusu olmayacak ama Juggernaut sayesinde ağır bir zırh ve mitralyöz silahınız olacak. Infantry Assault Vehicle ile tepesinde 50 kalibrelik makineli tüfek olan hafif piyade taarruz aracı yardımınıza gelecekken, White Phosphorus savaş alanına düşmana yolunu şaşırtacak ve fazla yakınlarında dolaşanı da yakacak olan beyaz duman yayan metal kapsüller bırakacak.

Juggernaut'ları ve hafif zırhlı araçları Modern Warfare alt serisinin önceki oyunlarından da tanıyoruz. White Phosphorus ise taktik el bombası formunda kullanılmıştı. Call of Duty: Modern Warfare oyununda çok ciddi bir hasara neden olacak şekilde geri dönüş yapacak.

Call of Duty: Modern Warfare PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştiriliyor ve 25 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak.