Kim Jong Un'un Kız kardeşi: "Uydumuzla Dalga Geçenleri Tokatlamak İstiyorum"

Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore, geçtiğimiz günlerde ilk casus uydusu için test aşamasına geçti. Yetersiz bir teknolojiye sahip olduğu iddiaları hakkında gelen eleştirilere karşı Kim Jong-un'un kız kardeşi cevap verdi.

Askeri teknolojilerinin tanınmış isimleri, Kuzey Kore'nin yayınladığı görüntülerden uydu teknolojisinin günümüz dünyasından çok geride olduğunu saptadı. Gelen eleştirilere karşı Kuzey Kore tarafının cevabı sert oldu.

"Bu Kendini Bilmezlere Tokat Atmak İstiyorum"

Casus uydu tarafından çekilen düşük çözünürlüklü ve siyah beyaz fotoğraflar, dünya kamuoyu tarafından alay konusu olmuştu.

Sürekli olarak sert açıklamalarıyla tanınan Kuzey Kore İşçi Partisi Kim Jong-Un kız kardeşi Kim Yo-jung, Güney Koreli bir araştırmacının uydu hakkında yaptığı "işe yaramaz" yorumunu "köpek havlaması" olarak değerlendirdi.

Kuzey Kore İşçi Partisi Tanıtım ve Enformasyon Bölümü Başkan Yardımcısı konumundaki Kim Yo-jung, devlet televizyonundan halka yaptığı açıklamada, uyduyu eleştirilenleri tokatlamak istediğini belirtti.

Kim Yo-jung, fotoğrafların test aşamasında kullanılmak üzere düşük çözünürlüklü bir kamerayla çekildiğini ifade ederek, "Askeri uydumuz yakında görevini yerine getirmeye başladığında nasıl bir iftira atacağınızı şimdiden merak ediyorum." dedi.