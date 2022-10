Kim Kardashian'a Kripto Cezası!

ABD Menkul kıymetler borsası komisyonu (SEC) Kim Kardashian'a kripto varlığını yasadışı bir şekilde övmesi nedeniyle ceza kestiğini söyledi. Yapılan açıklamaya göre Kardashian, tanıtmak için ödeme aldığı EthereumMax tarafından satılan kripto varlığın reklamını ödeme aldığını belirtmeden yaparak yasaları çiğnemiş.

EthereumMax'in EMAX tokenını Instagram hesabından duyuran Kardashian, tanıtım için 250 bin dolarlık ödeme aldı. SEC ile anlaşmaya varan dünyaca ünlü televizyon yıldızı, 1.26 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Ödenen cezanın içinde Kardashian'ın şirketten aldığı 250 bin dolarlık ödeme de bulunuyor.

Şirketten aldığı 250 bin dolar, faiz ile birlikte 260 bin dolara ulaşıyor. Bu miktarın geri kalan 1 milyonluk kısmı ceza ödemesi oluyor. Kim Kardashian, SEC'in bu konudaki yürüttüğü soruşturmada kurum ile iş birliği yapacağını belirtti.

Today @SECGov, we charged Kim Kardashian for unlawfully touting a crypto security.



This case is a reminder that, when celebrities / influencers endorse investment opps, including crypto asset securities, it doesn’t mean those investment products are right for all investors.