Kim Kardashian'a Kripto Cezası!

SEC, dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'a kripto cezası kesti. Kesilen cezanın miktarı ve nedeni haberimizde!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

ABD Menkul kıymetler borsası komisyonu (SEC) Kim Kardashian'a kripto varlığını yasadışı bir şekilde övmesi nedeniyle ceza kestiğini söyledi. Yapılan açıklamaya göre Kardashian, tanıtmak için ödeme aldığı EthereumMax tarafından satılan kripto varlığın reklamını ödeme aldığını belirtmeden yaparak yasaları çiğnemiş. 

Kim Kardashian 1.26 Milyon Dolar Ödeyecek

EthereumMax'in EMAX tokenını Instagram hesabından duyuran Kardashian, tanıtım için 250 bin dolarlık ödeme aldı. SEC ile anlaşmaya varan dünyaca ünlü televizyon yıldızı, 1.26 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Ödenen cezanın içinde Kardashian'ın şirketten aldığı 250 bin dolarlık ödeme de bulunuyor.

Şirketten aldığı 250 bin dolar, faiz ile birlikte 260 bin dolara ulaşıyor. Bu miktarın geri kalan 1 milyonluk kısmı ceza ödemesi oluyor. Kim Kardashian, SEC'in bu konudaki yürüttüğü soruşturmada kurum ile iş birliği yapacağını belirtti.

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