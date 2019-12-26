Kimin İşe Alınacağına Yapay Zeka Karar Verecek

Yapay zekanın ileride hangi iş kollarını etkileyeceği konusu pek çok kişiyi endişelendirse de yapay zeka halihazırda iş hayatında sıkça kullanılıyor. Bir pozisyona başvuran adaylar arasında en iyi tercihi yapmak isteyen şirketler, bu konuda yapay zekadan faydalanıyor.

Yapay zeka artık hangi ilanların kime gösterebileceği ve adayların bu pozisyona uygun olup olmadığı gibi konularda karar vermek adına kullanılabiliyor. Yapay zekayı bu süreçte eğitmek için ise adayların daha önce yaptıkları başvurular ve adaya benzer özelliklere sahip diğer başvuranlar hakkında elde edilen veriler kullanılıyor. İş arayan ve işverenlerin buluştuğu bir platform olan LinkedIn’in yaptığı bir araştırmaya göre şirket yöneticilerinin yüzde 67’si yapay zekanın zaman tasarrufu sağladığı konusunda hemfikir.

Üstelik yapay zekanın tek kullanım alanı bununla da sınırlı değil. ABD merkezli bir teknoloji firması, şirketlerin yapay zeka tabanlı bir program sayesinde adaylar ile görüntülü görüşme yapmasını sağlıyor. Görüşme sonrasında ise yapay zeka, adayların başarılı olma olasılıkları ile ilgili tahminler yapıyor.

Şirketlerin genelde uygun adayı bulmak için kullandıkları yapay zeka, aynı zamanda uygun olan adayların hangisi ile önce iletişime geçilmesi gerektiği ile iilgili olarak da kullanılabiliyor. Şirketlerin yanı sıra iş ilanları yayınlayan siteler de yapay zekayı adaylara uygun iş ilanlarını göstermek için kullanıyor.