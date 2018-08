Kimin Yazdığı Belli Olmayan The Beatles Şarkısının Gizemi Çözüldü

Dünyanın en ünlü müzik gruplarından biri olan The Beatles’ın 1965 yılında piyasaya sürülen Rubber Soul albümünde yer alan In My Life şarkısının yazarı bir türlü bulunamıyordu. Grubun şarkılarını yazan John Lennon ve Paul McCartney şarkıyı kimin yazdığını hatırlamazlarken, üç matematikçi In My Life şarkısının yazarını ortaya çıkardı.

Neredeyse bütün The Beatles şarkılarını analiz eden üç araştırmacı, Lennon ve McCartney tarafından bestelenen şarkıların özelliklerini ortaya çıkardılar. İkili arasında 149 kadar farklılık keşfeden araştırmacılar, yaptıkları araştırmanın ardından oluşturdukları modelle birlikte In My Fellings şarkısını kimin yazmış olabileceğini buldular.

1976 yılında Paul McCartney, yazdığı kitapta, “In My Life şarkısını sevmiştim. Sözleri John, melodiyi ise ben yazmıştım. En iyilerden biriydi” demişti. 1980’de Playboy dergisine verdiği röportajdaysa John Lennon, “McCartney şarkının sadece harmonisini ve Middle 8 kısmını oluşturdu” açıklamasını yapmıştı.

Grubun üyeleri tarafından yapılan açıklamalara rağmen oluşturdukları modeli şarkı üzerinde iki kere test eden araştırmacılardan Harvard’ın deneyimli okutmanı Mark Glickman, “McCartney’nin sadece middle 8 kısmını yazdığı” teorisi akla yatkın geliyor ifadesini kullandı.

“Middle 8 kısmı McCartney’nin yazdıklarına oldukça benziyor” diyen Glickman, “Middle 8 kısmı geçince ve ‘So I Know I’ll never lose affection’ sözleriyle birlikte ritmin dışında sadece nota değişiyor. Yani senkop yapılıyor. Bu da McCartney’nin çokça kullandığı bir teknik” açıklamasını yaptı.

In My Feel şarkısını kim yazdı?

Yukarıda yapılan açıklamaya rağmen oluşturulan matematiksel modele bakılırsa şarkıyı McCartney’nin yazma olasılığı sadece 0.018, yani sıfıra yakın. Kanada’da düzenlenen Joint Statistical Meetings’de konu hakkında bildiri sunan Glickman, şarkıyı John Lennon’un yazdığından emin olduklarını söylerken, araştırmaya katılan bir diğer Harvardlı isim Keith Devlin de sonuçları doğrulayarak, şarkının Lennon’a ait olduğunu doğruladı.

Yani müzisyenlerin yıllar önce çok emin olmayarak söyledikleri, “Sözleri John, melodiyi ise McCartney yazdı” açıklamasının doğruluğu, bilimsel olarak da kanıtlanmış oldu.