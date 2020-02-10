Kimler Siber Güvenlik Uzmanı Olabilir? Resmi Gazete'de Yayımlandı

BTK, bir siber güvenlik uzmanında olması gereken bilgi ve becerileri belirledi. Standartlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bir siber güvenlik uzmanında aranacak bilgi ve becerileri açıkladı. Mesleki matematik, terim ve yabancı dil bilgisi, siber olay için aksiyon belirleme bilgi ve becerisi, programlama bilgisi, iz kayıtlarını inceleme ve yorumlama becerisi, şifreleme ve algoritma bilgisi, zafiyet yönetimi becerisi, tehlike, risk ve ramak kala olaylar hakkında bilgi, bir siber güvenlik uzmanında olması gerekenler. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca siber güvenlik elemanlığıyla ilgili hazırlanan ulusal meslek standardı Resmi Gazete’de de yayımlandı.

Siber güvenlik sektöründe yer almayı düşünenler için kavramları açıklığa kavuşturmak gerekirse: