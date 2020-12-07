Kimlik Avı Saldırısından En Çok Etkilenen Ülkeler: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Kimlik avı saldırısı, günümüzün en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Teknolojinin gelişmesi ve iletişimin daha kolay bir hale gelmesi sonucunda bu tür saldırıların düzenlenme oranında önemli bir artış meydana geldi. Peki, 2020 yılının sonuna doğru gelmişken bu yıl söz konusu saldırılara en çok maruz kalan ülkeler hangileri oldu? 2020’de siber suçluların tarafından en çok hedeflenen o ülkeler haberimizde.

Kimlik Avı Saldırısı 2020 Yılında En Çok Hangi Ülkeleri Etkiledi?

Kimlik avı, internet ortamında gittikçe daha yaygın bir şekilde görülmeye başlanan bir yöntem olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Son zamanlarda birçok internet kullanıcısının sorun yaşamasına neden olan bu yöntemden en çok etkilenen ülkelerin Çin ve hatta Hindistan gibi ülkeler olması beklenirken ilk sırada yer alan ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Bu durum çoğu kullanıcının şaşırmasına yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri’nde, Uswitch tarafından hazırlanan listede diğer 9 ülkeden daha fazla veri ihlali görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık olarak 6 milyar veri hırsızlığı vakası kaydedildi. Bu kişi başına 19 kez saldırı yapıldığı anlamına geliyor. Kişi başına 19 veri hırsızlığı vakası gerçekten şaşırtıcı bir sayı gibi görünüyor çünkü Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en iyi altyapılarından birine sahiptir ve düzenli olarak yapılan saldırıların sayısını azaltmak için birçok güvenlik protokolünü uygulamaya koymuştur.

ABD’nin üst sırada yer almasına katkıda bulunan başka faktörler de bulunuyor. Birincisi, ülkenin nüfusu Çin ve Hindistan gibi ülkelerin nüfusundan hala çok büyük bir nüfusa sahip ve bu da orada hedef alınabilecek daha fazla insan olduğu anlamına geliyor. İkincisi ise ABD’nin teknolojik ilerlemelerin yaşandığı bir merkez konumunda olmasıdır. Bu da onu kötü niyetli bilgisayar korsanları için cazip bir hedef haline getiriyor. Daha basit bir şekilde söylemek gerekirse ABD’den gelen veriler diğer ülkelerden gelen verilerden daha değerli bulunuyor ve bu da ülkedeki kullanıcıların daha sık saldırıya uğramasıyla sonuçlanıyor.

2020 yılında veri hırsızlığının en çok görüldüğü ülkelerin listesi şu şekilde: