Kimlik ve Ehliyeti Birleştiren Hayat Kimliğinle Kolay'a Rekor Başvuru

Geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen kimlik ve ehliyeti birleştiren Hayat Kimliğinle Kolay uygulamasına yoğun talep geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından ortaya koyulan verilere göre neredeyse 1 milyon vatandaş bu uygulamaya geçiş yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tanıtılmasının ardından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen yeni nesil kimlik ve sürücü belgesi uygulaması Hayat Kimliğinle Kolay, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada sürücü belgelerindeki bilgilerin, kimlik kartına ücretsiz entegre edildiği ifade edilirken, ayrıca bugüne kadar yeni nesil uygulamadan 800 bin kişinin yararlandığı aktarıldı:

"Ehliyet kimliğin içinde Uygulama ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylelikle vatandaşların, yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor."

Sürücü belgesi üzerindeki giriş bilgilerini yeni nesil çipli kimlik kartına entegre etmek isteyen vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine "NVİ Çağrı Merkezi Alo 199" veya "randevu.nvi.gov.tr" adresinden başvurarak randevu alabiliyor ve yeni kimlik bilgilerini kullanmaya başlayabiliyor.

Kimlik ve ehliyeti birleştiren Hayat Kimliğinle Kolay uygulaması

Geçtiğimiz Eylül ayında hayata geçirilen uygulamanın en fazla İstanbul'da daha sonra ise Ankara, Antalya ve İzmir'de tercih edildiği aktarıldı. En yüksek talebin olduğu İstanbul'da Hayat Kimliğinle Kolay'a geçiş yapan 117 bin 898 kişi bulunuyor. Ayrıca 18-25 yaş grubundaki 111 bin 737 gencin yeni nesil kimlikleri tercih ettiği ifade edildi.

Ayrıca Bakanlık tarafından yapılan açıklama detaylarına yeni uygulamanın yerli ve milli olduğuna da dikkat çekildi. İçişleri Bakanlığında görevli mühendisler tarafından geliştirilen Hayat Kimliğinle Kolay uygulaması, kimlik kartının basımına kadar olan süreçteki bütün yazılımların Türk mühendislerce gerçekleştirildiği dile getirildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında yer alan işletim sisteminden, kimlik kartı başvurusunun alınması ile kimlik kartının basımına kadar olan süreçteki bütün yazılımlar Bakanlığımız mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirildi."