Kimlik Kartıyla Ödeme Sisteminin Yüzde 80’ini Tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik kartlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Van Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Nüfus Personeli Eğitim Programı’nda konuşan Soylu, kimlik kartlarıyla ödeme projesi hakkında bilgi verdi.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE BİLE OLMAYAN BİR SİSTEMİ GETİRDİK

Nüfusta önemli bir mesafe aldıklarını belirten Bakan Soylu, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tensipleri oldu ve Türkiye hakikaten MERNİS dediğimiz, şu anda gelişmiş ülkelerin bile birçoğunun altyapısı olmayan bir büyük projeyi faaliyete geçirdi. Aynı zamanda yönetti, eksikliklerini giderdi ve bütün kurumlarla entegrasyonunu sağladı. Bu olağanüstü bir şeydir. Esas itibariyle bugün e- devlet sistemimizin en önemli alt yapısını oluşturdu’. dedi.

Bakan Soylu, 3 söz verdiklerini de hatırlatarak, ‘Üçüncüsü de acaba kimliklerimize bir ödeme sistemi yükleyebilir miyiz? İşin yüzde 80'ini bitirdik. Bu da yeni bir şey. Yani kimlik kartlarımız var. Kredi kartı kullanılabilecek bir işlemi şu anda yürütüyoruz. Maliye Bakanımız da 'ben bu işe varım' dedi. Dünyada bunu kullanan ülkeler var. Çünkü bizim elimizde bir imkan var. Elimizdeki imkan şu, MERNİS ve nüfus verilerimiz doğruluğunu teyit edebilecek anlayışla beraber eşleştirme yapabilecek kabiliyet sahip. Bunu da sağlayabilir ve inanıyorum ki bu da bir vesile ile oluşabilecek’ dedi.

Henüz sadece duyurusu gerçekleştirilen kimlik kartı ile ödeme sistemi için ayrıntılar belli değil. Ancak vatandaşların sahip oldukları kartları kimliklerine eklemesi bekleniyor. Asıl merak edilen ise aynı anda kaç kart kullanılabileceği. Durum şimdilik belirsizliğini korurken, sistemin yıl sonuna kadar kullanıma açılması bekleniyor.