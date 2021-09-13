Yılmaz Erdoğan'ın Yazıp Oynadığı Kin Fragmanı Çıktı!

Uyarlama senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı Kin fragmanı yayımlandı. Netflix'te yayımlanacak olan polisiye ve gerilim türündeki film, kasvetli atmosferi ile gizemseverleri içine çekerek meraklandırdı.

Daha önce Ekşi Elmalar, Vizontele, Vizontele Tuuba, Organize İşler, Ekşi Elmalar, Dedemin Fişi, Patron Mutlu Son İstiyor ve Kelebeğin Rüyası gibi pek çok başarılı yapıma imzasını atmış usta kalem ve oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın yeni projesi Netflix'te yer alacak.

Filmin yapımcılığını BKM üstleniyor, yönetmen koltuğunda ise daha önce Hırsız Polis, Unutma Beni, İkinci Bahar, Yeditepe İstanbul gibi isimlerle ismini duyuran Türkan Derya oturuyor.

Güney Kore uyarlaması olan filmin uyarlama senaryosu yine bizzat Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkıyor.

Kin Fragmanı Nasıl İzlenir?

Netflix'te yayımlanacak olan Kin'in tanıtım videosunu aşağıda yer alan video oynatıcısını kullanarak izleyebilirsiniz.

Filmden ayrıca birkaç önemli kare de paylaşıldı. Birinci karede Ahmet Mümtaz Taylan yer alıyor.

İkinci karede filmin hem uyarlama senaryosunu yazan hem de filmde başrol olarak yer alan Yılmaz Erdoğan bulunuyor.

Netflix'te Yayımlanacak Kin'in Konusu Ne?

Güney Kore uyarlaması olan filmin konusu şu şekilde:

Başkomiser Harun, meslek hayatı boyunca kendisine verilen en büyük ödülü aldıktan sonra ekip arkadaşları ile ödülü kutlamaya gider. Ödülden sonra terfi alacağından oldukça emin olan Harun, o gece eve dönerken bulunduğu taksideki şoförün saldırısına uğrar.

Kendini saldırgana karşı savunmaya çalışan başkomiser istemeden cinayet işler. Ertesi sabah bu cinayet vakası emniyete ulaşır ve Harun, kendi işlediği cinayetin failini aramaya başlar. Hem kaçan ve hem de kovalayan olmanın getirdiği stres ile başa çıkmaya çalışırken bulduğu her ipucu da onu çok daha büyük bir karmaşanın içine doğru çeker.

Kin Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Kin filmi, 8 Ekim 2021 tarihinde tüm dünya ile aynı anda yalnızca Netflix’te yayımlanacak. O gün geldiğinde ise güven, sadakat, suç ve intikam üzerine nefes kesen bir gerilim ve beklenmedik bir son seyircileri bekliyor olacak.

Kin Filminin Oyuncu Kadrosu