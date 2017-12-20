Kingdom: Classic Steam'de Bütün Oyunculara Bedava!

Eğer keyifli ve düşük sistem gereksinimlerine sahip bir oyunu Steam kütüphanenize eklemek isterseniz acele etmenizde fayda var, Kingdom: Classic adlı Orta Çağ temalı oyun kısa bir süreliğine bütün oyunculara ücretsiz.

Humble Bundle, UPlay, GOG ve Origin gibi platformlarda sıkça bedava oyun fırsatlarıyla karşılaşıyoruz. Böyle bir ücretsiz oyun fırsatının direkt olarak Steam üzerinde başlatılması bir hayli ilginç. Kingdom: Classic, sadece 24 saat boyunca ücretsiz dağıtılacak, yani oyunu Steam kütüphanenize eklemek için geriye sadece birkaç saat kaldı. Oyunu Stean kütüphanenize ekledikten sonra oyuna kalıcı olarak sahip olacaksınız. Bu da bu ücretsiz oyun kampanyasının hafta sonları düzenlenen ve oyunları geçici olarak ücretsiz oynamanıza imkan veren kampanyalardan ayrılmasını sağlıyor.

Kingdom: Classic'de kendi krallığını inşa ederek yönetmeye çalışan bir kralın yerine geçiyoruz. Oyun dünyasını keşfederek altın topluyor, kalemizi inşa ediyor, savunmalarımızı kuruyor ve canavarlara karşı kalemizi savunarak krallığımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Kingdom: Classic Minecraft ile bir kale savunma oyununun birleşimi olarak özetlenebilir. Kingdom: Classic, 2 boyutlu side scroller oyunları gibi oynanmakta. Ekranda yatay olarak hareket ederek oyun dünyasını keşfetmekteyiz. Retro tarzdaki grafiklere sahip olan oyun bu stiliyle bize eskiden oynadığımız keyifli oyunları anımsatıyor. Ayrıca oyun bu sayede eski bilgisayarlarda da rahatça çalışabiliyor. Eğer bir dizüstü bilgisayarınız ya da yıllanmış bir bilgisayarınız varsa Kingdom: Classic'i sorunsuzca oynayabilmeniz mümkün.

Kingdom: Classic'i Steam kütüphanenize eklemek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz. İyi eğlenceler!