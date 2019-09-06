Kingdom Come: Deliverance Bu Hafta Sonu İçin Ücretsiz Oynanabilir

Oyun yayıncıları sağ olsunlar bizi sıkıcı hafta sonlarından çoğunlukla kurtarıyorlar. Sınırlı süreliğine olsa de ücretsiz oynama imkanı bulduğumuz oyunlar bizleri elbette keyiflendiriyor. Bu hafta sonu da boş geçmeyecek. Kingdom Come: Deliverance’ı şu anda Steam üzerinden indirip hafta sonu süresince oynayabilirsiniz.

Warhorse Studios tarafından geliştirilmiş olan oyun 1403 yılında ve savaşın kasıp kavurduğu Bohemya topraklarında geçiyor. Macar kral Sigismund'un emri altındaki Cuman paralı askerleri devasa gümüş kaynağı olan Skalitz köyüne baskın düzenliyorlar. Bu baskın sırasında ailesini ve arkadaşlarını kaybeden demircinin oğlu Henry, Sigismund'un istilasına karşı direniş hareketinin başındaki Lord Radzig Kobyla'ya katılıyor. İntikam yemini eden Henry, Bohemya'nın meşru kralı ve aynı zamanda Sigismund'un üvey kardeşi olan Wenceslaus IV'ü tahta geçirmek için büyük bir mücadeleye girişiyor.

Eğer oyundan memnun kalırsanız, 9 Eylül 2019 tarihine kadar % 50 indirimle satın alabileceksiniz. Aynı süre zarfından Kingdom Come: Deliverance Royal Edition % 25 ve Kingdom Come: Deliverance Collection da % 49 oranında indirimle satışta olacaklar. Satın alımınız sonrasında kaydettiğiniz bütün ilerleme de tam sürüme aktarılacak.