Kingdom Come: Deliverance'in Gerçekçi Dövüş Sistemi Gösterildi

Büyüler, ejderhalar ve dungeon’lar olmadan sizlere gerçek bir Orta Çağ deneyimi yaşatmak için yola çıkan birinci şahıs bakış açılı rol yapma oyunu Kingdom Come: Deliverance için yayınlanan yeni videoda, oyundaki gerçekçiliğe odaklanıldı.

Çekya merkezli Warhorse Studios tarafından geliştirilmeye devam edilen Kingdom Come: Deliverance, birkaç yıl önce CryEngine ile geliştirilmeye başlamış ve muhteşem grafikleriyle bütün dikkatleri üzerine toplamıştı. Her ne kadar geliştirme aşamasının ilerleyen zamanlarında CryEngine kullanmaktan vazgeçilse de kaliteli grafiklerinden taviz vermeyen yapım, rol yapma türünde çok farklı bir alternatif olmaya aday oyunlardan biri olarak kalmaya devam etmişti.

Oyunun İmparator 4. Charles’in ölümünden sonra iç savaşa sürüklenen Bohemia’da geçeceği ve bir demircinin oğlu olan Henry isimli bir karakteri konu alacağı daha önce açıklanmıştı. Henry’nin köyünün yağmalanmasının ardından kılıcını kapıp savaş meydanına çıkmasıyla başlayacak olan oyun, gerçek bir Orta Çağ hikayesi yansıtmaya hazırlandığının ilk sinyallerini de böylece vermişti.

Kingdom Come: Deliverance için yayınlanan yeni videodaysa Warhorse’da çalışan yapımcılar, oyundaki çeşitli ögelerin ayrıntılarını paylaştılar. Özellikle dövüş sistemindeki gerçekçilikten ve yeniliklerden bahseden yapımcıların hazırladığı, beş dakikalık o videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.