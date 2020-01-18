Kingpin: Reloaded Duyuruldu, Bu Sene İçerisinde Geliyor

Bu nesilde klasik yapımlar geri dönmeye devam ediyorlar. Yayıncılar 3D Realms ve Interplay ve geliştirici Slipgate Ironworks, Kingpin: Reloaded duyurusunu yaptılar.

Kingpin: Reloaded, 1999 yılında çıkmış olan Kingpin: Life of Crime oyununun HD Remastered versiyonu olacak ve net bir tarih belirtilmemekle birlikte bu yıl içerisinde PC, PlayStation 4, Switch ve Xbox One için satışa sunulacak.

Yenilenmiş versiyon görsel olarak Classic ve Enhanced olmak üzere iki farklı mod gelecek. Enhanced modunu seçerseniz, 4K çözünürlükte 60 FPS akıcılık ve çok geniş ebatlı monitör desteği ve geliştirilmiş grafikler ile üst düzey bir Kingpin: Reloaded deneyimi yaşayabileceksiniz. Eğer maziye dönmek isterseniz de Classic modu seçebilirsiniz.

Öte yandan, kontrol kolu desteğinin yanı sıra oynanışın yeniden dengelendiği ve olabilecek en iyi duruma getirildiği, yeni araştırma görevi ve diyalog sistemi gibi geliştirmelerin yapıldığı söyleniyor. Ayrıca eski tarz çok oyunculu modun da geri döneceğinden bahsedilmiş.

Son olarak, Kingpin: Reloaded oyununda bir de No Violence modu bulunacak. Bu mod, şiddet yanlısı bir ilerleyiş istemeyen oyunculara yönelik olacak. Ne var ki, diyaloglarda herhangi bir değişim yaşanmayacak. Yani karakterler terbiyeli aile çocukları haline gelmeyecekler.

3D Realms, Interplay ve Slipgate Ironworks tarafından yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.