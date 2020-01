Kingston CES 2020'de Yeni Ürünlerini Tanıttı

Bellek ürünleri ve depolama çözümleri ile dünyanın en iyisi olan Kingston, tüketicilere ve kurumsal müşterilere yönelik yeni ürünlerini CES 2020’de tanıttı.

Bellek kartlarından en on SSD’lere giyilebilir ürünlerden akıllı cihazlara kadar her yerde ismini gördüğümüz Kingston, yenilikçi ürünleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. 10 Ocak’a kadar sürecek olan CES 2020 fuarında UHS-II modelleri de dahil olmak üzere yeni Canvas Plus Flash kartlarını, tüketicilere yönelik yeni nesil NVMe PCI 4.0 SSD’lerini ve veri merkezleri için NVMe PCIe performans çözümlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Sektörde öncü, yüksek performanslı, güvenilir ve tutarlı ürünler sunan Kingston’un fuarda sergilediği ürünler şöyle: