Kiralık Ev İlanları "Depremzedeler İçin Ücretsiz" Olarak Düzenlendi

6 Şubat'ta Türkiye'yi sarsan ve âdeta yasa boğan Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedelere kalacak yer sağlamak için gerek hükûmet gerek AHBAP gibi sivil toplum kuruluşları canla başa çalışıyor. Kuruluşların yanı sıra vatandaşlar da büyük bir seferberlik için de depremzedelere kalacak yer sağlamaya çalışıyor.

Türkiye'de kiralık ev ilanlarının en çok bulunduğu sitelerden biri olan Sahibinden'de vatandaşlar büyük bir seferberlik göstergesi olarak kiralık olarak koydukları ilanların fiyatlarını "depremzedeler için ücretsiz" olarak değiştirerek, deprem bölgesinde yaşayan insanlara eşyalı evleri ücretsiz bir şekilde vermek istiyorlar.

Kiralık Evler Depremzedelere Ücretsiz Olarak Veriliyor

Deprem bölgesinden 4 gündür sayısız yardım, gıda ve ihtiyaç malzemesi iletiliyor olsa da depremde hayatta kalmayı başaran depremzedeler farklı illere kalacak yer sağlanmak aracılığıyla götürülüyor. Şu anda Sahibinden'de yüzlerce ilan depremzedeler için ücretsiz hâle getirilirken, ilanların birçoğunda vatandaşların kendi yaşadıkları evlerde bile kapılarını açtıklarını gösteriyor.

Türkiye'nin pek çok ilinden ilanlar açılmış durumda ve ev sahipleri tek bir kuruş istemeden depremzedeleri ağırlamak için hazır durumdalar. Ayrıca ilanlarda pek çok evde eşyanın yanı sıra yiyecek içecek gibi temel ihtiyaçların da karşılanacağı belirtiliyor.