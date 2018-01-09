Kiralık Evleri Robotlar Gezdirecek

Zenplace, yaptığı açıklamayla birlikte makine öğrenimi gibi teknolojilere sahip olan ve ev tanıtımlarında kullanılmak için geliştirilen yeni robotunu duyurdu. Şirket, robotun emlak sektörünü kökünden değiştirebileceğini de söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco kentinde kurulan ve emlakçılık üzerine çeşitli geliştirmeler yapmak için uğraşan Zenplace, yakın zaman önce yeni teknolojisinin tanıtımını yaptı. Zenplace Robot olarak adlandırılan ve emlak işinde olanların hayatlarını bir hayli kolaylaştırabilecek yeni bir teknoloji geliştiren şirket, robotunun tanıtımını da gerçekleştirdi.

Zenplace tarafından geliştirilen robot, aslında emlakçının Skype gibi uygulamalar üzerinden müşterisine uzaktan bağlandığı durumlarda kullanılıyor ve görüşmenin yapıldığı tableti, bir noktadan bir noktaya taşıyor. Fakat taşıma işlemini yaparken, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi tekniklerden yararlanarak, herhangi bir engele takılmadan, istenilen noktaya gidebiliyor. Emlakçının küçük bir uygulama üzerinden yönetebildiği robot, kolay kullanımıyla da dikkat çekiyor.

Robotun piyasaya sürülmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin birçok noktasından sipariş aldıklarını ve kullanan bütün müşterilerinden olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen Zenplace, 2010 yılından bu yana hızla gelişen ABD emlak sektörünün, böylesine teknolojik değişimlere ihtiyacı olduğunun da altını çizdi.