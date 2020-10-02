Kırılmış Nintendo Switch Satan Site Nintendo'ya 2 Milyon Dolar Ödeyecek

UberChips isimli kırılmış Nintendo Switch satan site, Torrent Freak tarafından elde edilen bilgilere mahkeme belgelerine göre oyun tarihinin en önemli şirketlerinden biri olan Nintendo'ya 2 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Geçtiğimiz ay Team-Xecuter tarafından kırılan Switch konsollarını web sitesi üzerinden satan UberChips, Nintendo'nun ileri sürdüğü teklif kapsamında şirkete 2 milyon dolarlık bir ödeme yapacak.

Nintendo'dan Kırılmış Nintedo Switch Satan Sitelere Dava!

Geçtiğimiz yılın başlarında büyük bir çıkış gerçekleştiren şirket, yaklaşık olarak bir ay önce bilgisayar korsanlarının mağduru olmuştu. Team-Xecuter isimli bilgisayar korsanlarından oluşan ekip tarafından konsolları kırılan Switch'in ürettiği konsollar çeşitli web siteleri üzerinden oyunculara satılmaya başlanmıştı. Nintendo'nun kırılan konsollarını satın alan kişiler ise normalde belirli bir ücret karşılığında oynanan oyunları hiçbir ödeme yapmadan kullanabildi.

UberChips isimli web sitesi, Team-Xecuter tarafından kırılmış Nintendo Switch konsollarını alıp web sitesi üzerinden oyunculara belirli bir fiyatta satan web siteleri arasında yer alıyordu ancak bu yılın başında Nintendo tarafından web sitesine dava açılmıştı. Oyuncuların kırılmış konsolla oyunları ücretsiz olarak oynamalarına imkan veren web sitesi, Team-Xecuter isimli hacker grubundan aldığı konsolları sattığını iddia etmişti.

Nintendo, mayıs ayında UberChips'e dava açtığında web sitesi doğrudan kapatılmıştı ama şirket, kırılmış konsolların satıldığı web sitesinin peşini bırakmadı ve yasal süreci o zamandan bu zamana devam ettirdi. UberChips ise Nintendo'nun başlattığı yasal süreç boyunca sessizliğini korumuştu. 1 ay boyunca sessiz kalan web sitesi, sessizliğini haziran ayında avukat aracılığı verdiği yanıtta bozmuştu. Haziran ayında web sitesinin şahsına yönelik tüm iddiaları yalanlayan web sitesi ile Nintendo arasındaki dava ile ilgili bu hafta önemli bir gelişme meydana geldi.

İki taraf arasında yapılan anlaşma neticesinde kırılmış Nintendo Switch satan web sitesinin 2 milyon dolar ödemesinde karar kılındı. UberChips isimli web sitesi, anlaşmaya göre Nintendo'ya 2 milyon dolar ödeme yapacak ve web sitesinin bugünden itibaren kırılmış bir konsol ve benzeri cihazlarla ilgisi kalmayacak.

Nintendo'nun web sitesine yönelttiği başka bir istek ise UberChips'in elinde kalan tüm stokları yok etmesi ve alan adını Nintendo'ya devretmesi oldu. İki taraf arasındaki anlaşmanın resmiyete dökülmesi için yargıçtan alınacak karar bekleniyor. Nintendo'nun aynı gerekçe ile başka web sitelerine açtığı davalar ise hala devam ediyor.