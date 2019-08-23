Kirin 990, 5G Odaklı Olacak

Huawei, çok yakında tanıtacağı yeni yonga seti hakkında bir video yayınladı. Huawei, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videoda, yeni yonga setinin 5G teknolojisini destekleyeceğini açıkladı.

Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro'da bulunacağına kesin gözüyle bakılan Kirin 990 yonga seti, IFA 2019 etkinliğinde tanıtılacak. Huawei attığı tweet'te "5G teknolojisi için hazır mısınız? Huawei Kirin yonga seti bizi geleceğe iterken, evrim'i yeniden düşünmenin zamanı geldi." dedi ve IFA 2019 hashtag'ini paylaştı.

Are you ready for #5G? It's time to #RethinkEvolution as the #Huawei Kirin Chipset launches us into the future #HuaweiIFA2019 pic.twitter.com/5T60b9QjPj — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 23, 2019

Böylelikle yeni Kirin yonga setinin IFA 2019 etkinliğinde tanıtılacağı kesinleşti. IFA 2019 etkinliği Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek ve 6 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Hatırlarsınız ki Huawei, geçtiğimiz hafta Shenzhen’de düzenlenen Huawei Geliştirici Konferansı'nda bir sonraki yonga seti Kirin 990'ın 60 fps'de 4K video kaydı desteğine sahip olacağını da duyurmuştu.

Huawei Mate 30 Pro’nun, Balong 5000 5G modem ve Kirin 990 yonga seti ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Huawei Mate 30 serisi IFA 2019 etkinliğinin ardından 19 Eylül'de düzenlenecek olan lansmanda tanıtılacak.

Yeni yonga seti Kirin 990'ın Huawei'nin katlanabilir akıllı telefon modeli olan Huawei Mate X'de bulunacağı bilgisi sızdırıldı. Huawei konu hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Yeni Kirin yonga seti hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!