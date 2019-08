Kirin 990, 5G Odaklı Olacak

Huawei, çok yakında tanıtacağı yeni yonga seti hakkında bir video yayınladı. Huawei, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videoda, yeni yonga setinin 5G teknolojisini destekleyeceğini açıkladı.

Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro'da bulunacağına kesin gözüyle bakılan Kirin 990 yonga seti, IFA 2019 etkinliğinde tanıtılacak. Huawei attığı tweet'te "5G teknolojisi için hazır mısınız? Huawei Kirin yonga seti bizi geleceğe iterken, evrim'i yeniden düşünmenin zamanı geldi." dedi ve IFA 2019 hashtag'ini paylaştı.

Are you ready for #5G? It's time to #RethinkEvolution as the #Huawei Kirin Chipset launches us into the future #HuaweiIFA2019 pic.twitter.com/5T60b9QjPj