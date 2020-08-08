Kirin'in Son İşlemcisi Huawei Mate 40'a Güç Verecek

Çin'de düzenlenecek konferansta tanıtılacak Huawei Mate 40 Kirin'in son işlemcisine sahip olacağı doğrulandı. Huawei Tüketici İşleri Grubu CEO'su Richard Yu Mate 40'ın en güçlü ancak en son Kirin işlemciden güç alacağını söylüyor.

Huawei Tüketici Grubu CEO'su Richard Yu açıklamasına göre Huawei Mate 40 amiral gemisi Kirin 9000 yongasından beslenecek ve Huawei'nin yan kuruluşu HiSilicon'un üst düzey son Kirin işlemcisi olacağını ifade etti.

Huawei'nin en güçlü işlemcisi Kirin 9000

İşlemcinin adı daha önce Kirin 1000 olarak tahmin ediliyordu ancak CEO tarafından Kirin 9000 olduğu onaylandı. Huawei'nin 7 Ağustos'ta Çin'deki konferansta tanıtması beklenen Mate 40 serisi yeni 5G teknolojisi ve AI işleme yetenekleri gibi detaylarıyla ön plana çıkıyor.

Kirin'in son işlemcisi ABD hükümeti tarafından uygulanan yeni yaptırımlardan dolayı kısıtlanıyor. Huawei'nin ABD şirketlerinden yaptırımlara kadar yeni teknolojiler satın alması yasaklandı ve birkaç ay önce ABD, Tayvanlı TSMC'nin HiSilicon için yonga üreten Huawei'ye tedarik etmesini de yasakladı.

Huawei ilk defa kendi işlemcisini kullanmayacak

Yakın tarihli bir rapor Huawei'nin MediaTek ve Qualcomm dahil üçüncü taraf yonga üreticilerini ziyaret etme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Ayrıca Huawei P50 serisi üçüncü taraf yonga setiyle donatılmış ilk amiral gemisi olabilir.