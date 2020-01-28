Kırmızı Dev Betelgeuse Her An Patlayabilir

Kırmızı dev yıldızlardan biri olan Betelgeuse, bir süredir bilim insanları tarafından yakından izlieniyor. Avcı Takımyıldızı’nda yer alan Betelgeuse, normalde Samanyolu Galaksisi’nde yer alan en parlak yıldızlardan biri olsa da parlaklığının aralık ayından beri azalıyor oluşu nedeniyle tahmin edilenden önce patlayacağı düşünülüyor.

Betelgeuse’nin patlayacağı daha önceden bilinse de bunun ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyordu. 8-10 milyon yaşları arasında olan yıldız, ömrünün sonuna gelirken nükleer yakıtını çok hızlı bir şekilde tüketiyor. Boyutları giderek genişleyen yıldızın çapının, Güneş’in çapından 550 ila 990 kat daha fazla olduğu düşünülüyor.

İngiltere’de bulunan Nottingham Trent Üniversitesi’den Doç. Dr. Daniel Brown’ın yaptığı açıklamalara göre Betelgeuse her an patlayabilir. Ancak bu, yıldızın gelecek 100 bin yıl içerisinde patlayabileceği anlamına geliyor. ABD’deki Villanova Üniversitesi’ndeki bilim insanları aralıktan beri yıldızın ışığını kaybettiğini ve bunun yıldızın patlayacak olması anlamına geldiğini söylerken, California Üniversitesi’nde görevli gökbilimci Sarafina Nance de yıldızın parlaklık kaybının, ömrünün sonuna geldiğini gösterdiğini söyledi.

Betelgeuse’nin süpernovası yani ortaya büyük bir enerji çıkararak patlaması, gezegenimizden de gözlemlenebilir. Hatta yıldız bu süreçte Ay'dan parlak bir hale gelerek gün içinde görülmeye başlanabilir.

Süpernovalar yakında oldukları takdirde Dünya için tehlike oluşturabilseler de Betelgeuse, Dünya’ya olan uzaklığı nedeniyle risk oluşturmuyor. Dünya'ya 50 ışık yılından yakın olan yıldızların süpernovasının ozon tabakasına zarar verme potansiyeli bulunmakla birlikte Dünya'yı solar ve kozmik radyasyona maruz bırakması söz konusu olabiliyor.