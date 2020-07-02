Gözleri Gençleştirmenin Yeni Yolu: Kırmızı Işık Tedavisi

Gelişen teknoloji ve ilerleyen bilim ile birlikte öğrendiğimiz şeylerden birisi ışığın belirli koşullar altında gözler için oldukça zararlı olabileceğini bizlere gösteriyor. Öte taraftan yeni araştırmalara göre bazı ışıklar sandığımızın aksine oldukça faydalı bir tedavi yöntemi dahi olabilir. İşte kırmızı ışık tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar!

Kırmızı Işık Tedavisi Nedir?

Journals of Gerontology bünyesinde yayınlanan yeni bir çalışmada araştırmacılar, tamamı ile sağlıklı durumda olan 24 kişi ile bazı deneyler yaptı. Bu çalışmanın sonuçlarıına göre bazı ışıkları belirli dalga boylarında gözlere yansıtmak terapötik bir etkiye sahip. Daha spesifik olarak, küçük miktarlarda kırmızı ışık uygulamak görme problemlerini tersine çevirebilir.

"Yaşlandıkça, özellikle kırk yaşın üzerinde, görsel sisteminiz önemli ölçüde zayıflar. Retina duyarlılığınız ve renk vizyonunuz yavaş yavaş zayıflar ve yaşlanan bir kişide bu gittikçe daha çok önem taşır. Bu zayıflamayı ortadan kaldırmak veya tersine çevirmek için retinanın yaşlanan hücrelerini kısa dalga patlamaları ile yeniden canlandırmaya çalıştık." - Prof. Glen Jeffery

Çalışmada yer alan deneklerin gözlerine her günkırmızı ışık uygulandı. Yeterince basit değil mi? Aslında o kadar basit geliyor ki bunun görme yetisi üzerinde olumlu bir etkisinin olacağını düşünmek kolay bile değil. Dikkat çekici bir şekilde olumlu etkiler gözlemlendi ve özellikle kırk yaşın üzerindeki katılımcıların renkleri ayırt etme gibi yetilerinin oldukça kısa sürede gözle görülebilir ölçüde iyileştiği fark edildi.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce belirli dalga boylarındaki kırmızı ışıklarla göz tedavisi yapmak ilerleyen yıllarda tercih edilebilir bir yöntem olacak mı? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.