Kırmızı OnePlus 6 Geliyor

Yaklaşık bir ay önce tanıtılan ve amiral gemisi katili olarak anılan OnePlus 6'nın yepyeni bir renk seçeneği geliyor. İlk bilgilere göre yeni varyantı 2 Temmuz'dan itibaren pazarda göreceğiz.

En yeni OnePlus telefonunun kırmızı renkli görseli ortaya çıktı. Her iki resimde de cihazın ışığı nasıl yansıttığı göz önüne alındığında, OnePlus bu seçeneği Mirror Red olarak adlandırabilir. Ayrıca şirketin daha önceden Silk White adında yeni bir seçeneği sunduğunu unutmamak gerekiyor.

OnePlus 6 şu anda üç farklı renk seçeneğine sahip. Bunlardan Silk White (8GB RAM + 128GB depolama), Mirror Black (6GB RAM + 64GB Depolama, 8GB RAM + 128GB Depolama) ve Midnight Black ise (8GB RAM + 128GB Depolama, 8 GB RAM + 256GB Depolama) olarak kullanıcılarla paylaşılıyor.

Ayrıca yeni renk kırmızı hakkında bir video hazırlayan OnePlus, "Şimdi başlıyor: C61422. Devam etmek istiyor musunuz?" açıklamasıyla bu videoyu destekliyor. C61422 kodunun, Koyu Kırmızı renginin RGB kodu olduğunu belirtmek gerekiyor.

2 Temmuz'dan itibaren satışa çıkarılması planlanan kırmızı OnePlus 6'nın güzel bir tercih olabileceği dile getiriliyor.

Now initiating: C61422. Do you wish to continue? https://t.co/QTDxIcWP5N #OnePlus6 pic.twitter.com/mTyjqk5FZZ