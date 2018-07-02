Kırmızı Renkli OnePlus 6 Duyuruldu

Birkaç gün önce OnePlus şirketi tarafından ortaya atılan garip bir video ile OnePlus 6'ya kırmızı renginin geleceğini anlamıştık. Bu sabah ise yeni rengini duyuran Çinli üretici, yeni renk için " Yıllar boyu sürecek kalıcı bir çekiciliğe sahip” şeklinde bir yorum yapıyor.

Şirket, bu cihazında akıllı telefon endüstrisinde daha önce hiç denenmemiş yeni bir film kaplama işlemini kullanıyor ve bu kaplama, şirketin diğer renk çeşitlerine uyguladığı kaplamayı anımsatıyor. Bu anlamda farklı bir kaplama ile sunulan kırmızı rengin, OnePlus 6'ya parlak bir görüntü kazandırdığını belirtmek gerekiyor.

10 Temmuz tarihinden itibaren global pazarda satışa çıkması planlanan yeni OnePlus 6'nın yalnızca 8GB RAM ve 128 GB dahili depolama konfigürasyonuyla satılacağı dile getirildi. Diğer renkteki OnePlus 6'lara göre fiyat farkına sahip olmayacak kırmızı OnePlus 6'nın da 579 dolar fiyat etiketine sahip olacağı belirtildi.

Ayrıca telefonun tanıtımından sonra yeni renk seçeneği sunma politikası da son zamanlarda popüler olmaya başladı. Çünkü sonradan yeni renkler ekleyerek hem telefonun unutulmasının önüne geçiliyor hem de kullanıcılara daha fazla seçenek sunulmuş oluyor. Peki ya siz yeni renk seçeneği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.