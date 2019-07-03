Kırmızı Şeytanlar eFootball PES 2020'de Lisanslı Olarak Yer Alacak

Konami Pro Evolution Soccer 2017 ile dünyanın önde gelen kulüpleri ile anlaşmalar imzalamaya başlamıştı. FC Barcelona, Liverpool FC, Arsenal FC, Valencia CF, FC Schalke 04, FC Internazionale Milano, AS Monaco, Celtic FC ve Rangers FC gibi kulüplerle yapılan anlaşmalar neticesinde bu kulüpler stadyumlarından takım ekipmanlarına kadar her şeyiyle lisanslı olarak Pro Evolution Soccer oyunlarında yer alıyorlar. Konami'nin yaptığı açıklama ile Manchester United FC de anlaşmaya varılan bir diğer önemli kulüp oldu.

Anlaşmaya bağlı olarak Kırmızı Şeytanlar lakaplı İngiliz kulübün hem eski hem de mevcut oyuncuları 3B tarama teknolojisi ile eFootball PES 2020 oyununa aktarılacak. Eski efsane futbolcu David Beckham da takımın bir parçası olarak bulunacak. Ayrıca takımın eFootball PES temsilcisi ise Scott Francis McTominay olacak.

Kadro haricinde, önceden yapılan kulüp anlaşmalarında olduğu gibi Manchester United FC takımının da sahasının bire bir aynısını oyunda görebileceğiz. Diğer bir deyişle, Old Trafford stadyumunun piyasadaki futbol oyunları genelinde aslına en uygun olarak yeniden yaratıldığı oyun eFootball PES 2020 olacak.

Şimdilik bu anlaşmanın ne kadar bir süreyle geçerli olacağı söylenmemiş ama uzun vadeli denmesine bakacak olursak, olası bir durumda anlaşma fesih edilmediği sürece sıradaki birkaç oyunda da İngiliz kulübü lisanslı olarak karşımıza çıkacaktır. Borussia Dortmund ile Pro Evolution Soccer 2017 için yapılan anlaşma Pro Evolution Soccer 2019 oyununda Alman kulübün feshetmesiyle ikinci yılında sona ermişti. Benzer bir durumu Manchester United FC takımının da yapma ihtimali var.

PC, Xbox One, PlayStation 4, iOS ve Android için geliştirilmekte olan eFootball PES 2020, 10 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak.