Kış İndirimlerinde Alınabilecek Sudan Ucuz Oyunlar

Kış indirimleri ile oyun mağazalarında yer alan çoğu video oyunu büyük indirime girdi. GOG, Steam ve Itch.io platformlarında başlatılan bu indirimler sayesinde sudan ucuz fiyata video oyunu satın alabilirsiniz. Üstelik indirimle beraber çok uygun hale gelen bu oyunların içerisinde oyuncuların senelerdir büyük bir keyifle oynadığı oyunlar da yer alıyor.

Kış İndirimlerinde Alınabilecek En Ucuz Oyunlar

Steam, GOG ve Itch.io platformlarında bulunan birçok video oyunu kaçırılmaması gereken seviyede bir indirim aldı. Bu indirim ile beraber oyunların çoğu “sudan ucuz” olarak tabir edilebilecek ucuzlukta satılmaya başladı. Söz konusu oyunların içerisinde oyuncuların keyif duyarak oynadığı ve oynayacağı video oyunları bulunuyor. Aşağıdaki listeden hangi platformdan hangi oyunun ne kadar bir fiyatla satın alınabileceğini öğrenebilirsiniz.

Steam Kış İndirimlerinde En Ucuz Oyunlar

Poly Bridge: %90 indirime giren bu oyun 18,50 TL'den 1,85 TL'ye düştü.

PAYDAY 2: %90 indirime giren PAYDAY 2, 18,50 TL’den 1,85 TL’ye düştü.

Teslagrad: Kış indirimine giren oyunlar içerisinde en cazip fiyata düşen başka bir video oyunu ise Teslagrad oldu. %90 indirimle 49,00 TL’den 4,90 TL’ye düştü.

Blackwake: 18,50 TL’den 1,85 TL’ye düşen video oyunu Poly Bridge ve PAYDAY 2 oyunları ile aynı fiyat etiketine sahip oldu.

GoNNER: Bu oyun %90 indirimle birlikte 18 TL’den 1,80 TL’ye düştü.

Tomb Raider: Gelmiş geçmiş en çok beğenilen oyun serilerinden Tomb Raider’ın ilk oyunu 13 TL’den 1,82 TL’ye düştü.

Men of War: 10 TL’den 2 TL’ye düşen bu oyun %80 indirime girdi.

Sentinels of the Multiverse: Steam’de %90 indirime giren başka bir oyun ise Sentinels of the Multiverse oldu. Bu oyun 18 TL’den 1,80 TL’ye düştü.

GOG Kış İndirimlerinde En Ucuz Oyunlar

Itch.io Kış İndirimlerinde En Ucuz Oyunlar