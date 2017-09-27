Kış Saati Uygulaması Geri Dönüyor!

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yaz saati uygulaması, ülkemizde büyük tartışmalara neden olmuş ve pek çok insan tarafından eleştirilmişti. Kış saati uygulamasını özleyenlere iyi haber Danıştay Dava İdareleri Kurulu'ndan geldi. Bir defaya mahsus uygulanabilirliği nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı alan Danıştay üyeleri, kış saati uygulamasına geri dönülmesinin yolunu böylelikle açmış oldu.

Geçtiğimiz yılın 27 Mart tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve her yıl uygulanacağı söylenen yaz saati uygulamasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun tüm yurtta sürekli yaz saati uygulanmasına ilişkin kararının yürütmesini durdurdu.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu'na verilen yetkinin bir defaya mahsus uygulanabileceği ve süreklilik arz edemeyeceği gerekçesiyle dava açılmıştı. Açılan davanın gerekçesini haklı bulan Danıştay Dava İdareleri Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun ilgili düzenleme için süreklilik arz edecek şekilde kullanılması yönünde bir yetki verilmediğini belirtti.

Yaz saati uygulamasına geçilmesiyle birlikte, 5 aylık zaman diliminde elektrik tüketimi yüzde 6.3 artmıştı. Önceki seneden 7.1 milyar kilovat saat daha fazla elektriğin tüketildiği dönemde, fatura 3 milyar Türk Lirası olarak vatandaşa yansımıştı.