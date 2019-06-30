Kısa Mesaj İle Tapu Dolandırıcılığı Önlenecek!

Tapu işlemlerinde son dönemlerde artan dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü harekete geçti. Tapu Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, kuruluşlarının birçok uygulamasına yalnızca tek tuşla erişmenin artık mümkün hale geldiğini ifade etti. Bu sayede tapu ile ilgili işlemlerde, daha büyük bir güvenlik duvarı oluşturulacak.

Taşınmazlar ile ilgili aşamalar her ne kadar geniş güvenlik önlemleri içerisinde yapılsa bile, bazı durumlarda kullanıcılar mağdur olabilmektedir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bunu önleyebilmek için tapu telefon bilgileri beyan seçeneğini oluşturdu.

Tapu işlemleri artık daha güvenli

Hizmeti kısaca özetlemek gerekirse, bundan sonra taşınmazlarınız ile ilgili yapılan işlemler, e-devlet üzerinden size mesaj gönderilerek gerçekleştirilecek. Böylece sizin adınıza işlem yapmak isteyen olursa hızlı bir şekilde müdahale edilebilecek.

Adlı, "Vatandaşlarımız taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden haberdar olmak için e-Devlette 'Tapu Telefon Bilgileri Beyan' kısmından cep telefonu numarasını kaydetmeli. Bu uygulama ile kişinin adına kayıtlı taşınmazlar ile ilgili herhangi bir işlem başlatıldığında kişiye kısa mesaj (SMS) yolu ile bilgi veriliyor. Cep telefonlarına 'Adınızda kayıtlı taşınmaz üzerinde Tapu Müdürlüğünde ... sıra no ile işlem yapılmaktadır' şeklinde otomatik SMS gönderiliyor. İşlem kişinin bilgisi ve isteği dışında ise kişi hemen ilgili tapu müdürlüğü ile irtibata geçerek duruma müdahale edebiliyor. Bu uygulama tapuda işlem güvenliğini önemli ölçüde artırdı." diyerek hizmet ile ilgili geniş bir bilgi verdi.

Taşınmazlar ile ilgili bugüne kadar karşılaştığınız dolandırıcılık faaliyetleri oldu mu? Bu konuda yaşadığınız sorunları yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.