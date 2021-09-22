Kısa Süreliğine Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar (22 Eylül)

Bu listedeki ücretsiz oyunlar / uygulamalar sadece kısa bir süreliğine hiçbir şekilde ödeme yapılmadan indirilebiliyor. Android veya iOS işletim sistemlerinden hangisini kullanıyor olursanız olun, listede sizin de ücretsiz indirebileceğiniz uygulama ve oyunların olduğunu unutmayın.

Listedeki uygulamaları cihazınızda tutmak için yeterli alanınız yoksa geçici olarak bir uygulamayı silip indirmek istediğiniz uygulamayı indirin. Bu adımları takip ettikten sonra indirdiğiniz uygulamayı silseniz bile ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

En İyi Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar

Aşağıda yer alan ücretsiz Android ve iOS uygulamaları / oyunların çoğu ücretsiz olarak indirilebilen uygulamalardan / oyunlardan farklı olarak premium versiyon sunuyor. Bu, uygulamaların çoğunun reklam içermediği anlamına geliyor. Ücretsiz uygulamalardaki kısıtlamalar da bu uygulamaların önemli bir kısmında bulunmuyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Uygulamaları

Video Enhancer Pro: Bu uygulama sayesinde her uygulamada farklı ekran parlaklığı kullanabilirsiniz. Video Enchancer Pro'nun ayarlar sayfası üzerinden YouTube, Fotoğraflar gibi uygulamaların parlaklık seviyesini ayarlayabilirsiniz. Normalde 10,99 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu. Uygulama, Google Play sayfasında 5 üzerinden 3,5 yıldıza sahip.

Snipback: Telefonunuzla birlikte gelen ses kaydetme uygulamasını mı kullanıyorsunuz? Bu uygulama, etrafınızdaki tüm sesleri kaydetmenize yardımcı olur. Uygulamanın en önemli özelliklerinden biri de gürültü azaltmadır. Normalde 18,99 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bu tarz bir uygulamaya ihtiyacınız varsa kampanya bitmeden cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Simple Nav Bar: Uygulamanın isminden de anlaşılabileceği üzere akıllı telefonunuza gezinme butonları ekler. Bu, geri ve ana menüye dönme özelliği dokunmatik değil de tuş olan akıllı telefon kullanıcılarına çok yardımcı olabilir. Örneğin bu tuşlar çalışmadığında bu basit uygulamayı kullanarak akıllı telefonunuzda gezinebilirsiniz. Butonları aşağı ve yukarı da dahil olmak üzere ekranın herhangi bir kısmına yerleştirebilirsiniz. Uygulama bunun için size birbirinden farklı seçenekler sunuyor.

How much can I spend?: Bu uygulama sayesinde gün içerisinde gerçekleştirdiğiniz ödemeleri kaydedebilirsiniz. Böylece aylık veya haftalık olarak nereye ne kadar harcama yaptığınızı tespit edebilirsiniz. Kısa süreliğine ücretsiz hale gelen uygulamanın çok başarılı bir kullanıcı arayüzü bulunuyor. Uygulama normalde 30,99 TL fiyat etiketine sahipti ancak kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan How much can I spend? İsimli uygulamayı cihazınıza kampanya bitmeden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Equalizer Bass Booster Pro: Bu uygulama, Android işletim sistemine sahip olan cihazınızda ses ayarı yapabilmenize olanak sağlıyor. Equalizer Bass Booster Pro'da normal, müzik, dış mekan, toplantı, uyku, sessiz ve özel olmak üzere 6 farklı ses modu yer alıyor. Duruma göre bu modlar üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Kısa süreliğine ücretsiz hale gelen uygulama başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip. Uygulamanın ayrıca Google Play'de 5 üzerinden 4,6 yıldıza sahip olduğunu belirtelim.

Pro Mp3 player - Qamp: Akıllı telefonunuz için başarılı bir müzik çalar uygulaması arıyorsanız Pro Mp3 player - Qamp'i deneyebilirsiniz. Uygulamada uyku zamanlayıcısı, tema ayarlama, bass ayarı, karışık çalma, tekrar oynatma ve daha birçok özellik yer alıyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Oyunları

Evertale: Açık dünya temalı rol yapma oyunu türündeki Evertale başarılı grafiklere sahip. Oyundaki dövüş sisteminin sıra tabanlı olduğunu belirtelim. RPG türünü seven oyuncular oyunu kampanya kapsamında ücretsiz olarak cihazına indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilir.

Hills Legend: Bu oyun, korku türünü seven oyunculara hitap ediyor. Korku atmosferini başarılı bir şekilde yansıtan yapımda bir gizemi çözmeye çalışıyorsunuz.

Shadow Knight Premium: Aksiyon türünü seven oyunculara hitap eden Shadow Knight Premium'da yaratıklara karşı mücadele ediyoruz. Çok başarılı grafiklere sahip olan yapımda pek çok görev yer alıyor. Görevleri başarı ile tamamlayarak ödüllerin sahibi olabilirsiniz.

AceSpeeder 3: SNES'teki F-Zero isimli oyuna oldukça benzeyen AceSpeeder 3, keyifli oyun deneyimi sunuyor. Çok kısa süreliğine ücretsiz hale gelen yapım, yarış oyunu seven oyunculara hitap ediyor.

The House: Bu oyunun kendisini korkutacak bir oyun olmadığını düşünenlerin bir kez daha düşünmesine neden olacak bir oyun olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. First-person shooter (Birinci şahıs nişancı) türündeki mobil oyun, ürkütücü atmosferi ve müzikleri ile tüylerin diken diken olmasına neden olabilir.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Jotalicious: Alışveriş listesi hazırlamak için bir uygulama arıyorsanız Jotalicious'ı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamada listeleri kolay ve pratik bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Uygulama ayrıca sesli komut kullanarak öge eklemenize de olanak tanır. Oluşturduğunuz alışveriş listelerini dışa aktarabilir ve paylaşabilirsiniz.

Scan Pro Elite: Bu uygulama sayesinde iPhone'un kamerasını kullanarak belgeleri, makbuzları, notları ve daha pek çok ögeyi tarayabilirsiniz. Taradığınız ögeleri e-posta ve sosyal medya aracılığı ile paylaşabilirsiniz. Kısa süreliğine ücretsiz olan Scan Pro Elite, App Store'da 5 üzerinden 5 yıldıza sahip.

Walker Pedometer & Activity: Günde ne kadar adım attığınızı takip etmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Uygulamada widget desteği bulunuyor. Bu sayede adım sayısı, kalori gibi bilgilere göz atmak için uygulamaya girmenize gerek kalmıyor.

PXL - Mosaic Art: Bu uygulama, fotoğraflarınıza mozaik efekti uygulamanıza olanak tanır. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama, oldukça kolay bir kullanıma sahip.

720s: iPhone ve iPad cihazlarda kullanılabilecek bu uygulama, aracınızın telemetri bilgilerine gerçek zamanlı olarak erişmenize olanak tanır. Uygulamayı kullanmak için araca OBD-II Wi-Fi adaptörüne ihtiyacınız vardır. Aracın hızı da dahil olmak üzere pek çok bilgileri anbean takip etmek için tercih edebilirsiniz.

Angel Numbers Numerology: Herhangi bir sayıyı çok sık görmeye başladığınızı fark ettiğiniz anlar oldu mu? Angel Numbers Numerology, kısa aralıklarla önünüze çıkan sayıları anlamlandırmanıza yardımcı oluyor. Nümerolojiye ilgi ve alakanız varsa göz atmak isteyebilirsiniz. Uygulamanın 790 kullanıcının derecelendirmesi ile 4,9 puana sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)