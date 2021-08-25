Çok Kısa Süreliğine Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar (25 Ağustos)

Bu listedeki ücretsiz oyunlar / uygulamalar sadece kısa bir süreliğine hiçbir şekilde ödeme yapılmadan indirilebiliyor. Android veya iOS işletim sistemlerinden hangisini kullanıyor olursanız olun, listede sizin de ücretsiz indirebileceğiniz uygulama ve oyunların olduğunu unutmayın.

Listedeki uygulamaları cihazınızda tutmak için yeterli alanınız yoksa geçici olarak bir uygulamayı silip indirmek istediğiniz uygulamayı indirin. Bu adımları takip ettikten sonra indirdiğiniz uygulamayı silseniz bile ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

En İyi Ücretsiz Oyunlar / Uygulamalar

Aşağıda yer alan ücretsiz Android ve iOS uygulamaları / oyunların çoğu ücretsiz olarak indirilebilen uygulamalardan / oyunlardan farklı olarak premium versiyon sunuyor. Bu, uygulamaların çoğunun reklam içermediği anlamına geliyor. Ücretsiz uygulamalardaki kısıtlamalar da bu uygulamaların önemli bir kısmında bulunmuyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Uygulamaları

Rec Recorder PRO: Kampanya öncesinde 58,99 TL fiyata sahip bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu. Rec Recorder PRO, sesinizi yüksek kalitede kaydetmenize yardımcı olan bir uygulamadır. Uygulama arka panda ses kaydı yapmanıza da olanak sağlıyor. Bir ses kaydetme uygulamasında bulmak isteyebileceğiniz hemen hemen her özelliğe sahiptir.

Tiko Freezer Manager: Bu uygulamaya buzdolabınızda yer alan ürünleri ekleyebilirsiniz. Böylece buzdolabınızda hangi ürünlerin yer aldığını uygulama üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca bir ürün çok fazla süre boyunca buzdolabında kalırsa uygulama o ürünü sarı ve kırmızı renk ile gösterir. Bu da o ürünlerin tüketilmesi gerektiği anlamına geliyor. 10,99 TL fiyat etiketine sahip olan Tiko Freezer Manager, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Precise Minimal Icon Pack: Akıllı telefon arayüzü için bir uygulama arıyorsanız Precise : Minimal Icon Pack'i şu anda ücretsiz olarak indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama, 2800'den fazla el ile çizilmiş simge sunuyor. Go Launcher, Mini Launcher, Next Launcher, Halo Launcher, ABC Launcher dahil olmak üzere 20'yi aşkın launcher desteğine sahip olan uygulamada her simgenin üç farklı çeşidi mevcut.

Brightness Manager: Bu uygulama sayesinde her uygulama için farklı parlaklık seviyesi ayarlayabilirsiniz. Böylece uzun zaman geçirdiğiniz uygulamalar için ekran parlaklığını düşürebilirsiniz. Böylece her defasında parlaklığı ayarlamak zorunda kalmazsınız. Normalde 4,99 TL fiyat etiketine sahip olan Brightness Manager, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Dark Screen Filter: Gece boyunca uzun süre mavi ışığa maruz kalmanız gözlerinizi ve uykunuzu etkileyebilir. Ekranda yer alan mavi ışığı azaltmak için bir uygulama arıyorsanız Dark Screen Filter isimli uygulamaya bir şans verebilirsiniz. Koyu ve açık temalara sahip olan uygulama, renk tonlarının ayarlanabilmesine olanak sağlıyor. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama kolay bir kullanıma sahip.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Oyunları

Seven Mysteries: Korku temalı rol yapma oyunu türünde bir yapım arıyorsanız Seven Mysteries isimli oyuna bir şans verebilirsiniz. Birçok sona sahip 7 bölümün yer aldığı oyun, internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor. 15,99 TL fiyat etiketine sahip olan yapım, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu. Kampanya bitmeden oyunu ücretsiz olarak indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Crazy Calculator: Mobil cihazda oynamak için bir matematik oyunu arıyorsanız Crazy Calculator'u şu anda ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. 300'den fazla seviyenin yer aldığı oyunu internet bağlantısı olmadan da oynayabilirsiniz.

GoBlox Premium: Hyper-casual türündeki GoBlox Premium'da ekrana dokunarak blokları üst üste eklemeye çalışıyorsunuz. Blokların devrilmemesi için blok ekleme işlemini çok dikkatli bir şekilde yapmalısınız. Herhangi bir reklamın yer aldığı yapım tek elle oynanabiliyor.

Timen Runner: 2 boyutlu platform oyunu arıyorsanız Timen Runner isimli yapıma bir şans verebilirsiniz. Steampunk tarzındaki yapım sahip olduğu 8 bit müzikler ile keyifli bir oyun deneyimi sunuyor.

Dungeon Shooter The Forgotten Temple: Rol yapma oyunlarının bazı özelliklerine sahip olan FPS türündeki Dungeon ShooterThe Forgotten Temple'da yaratıklara karşı savaşıyoruz. 13,99 TL fiyat etiketine sahip olan oyun, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Grow Zombie VIP - Merge Zombies: Bu oyunda zombiler oluşturarak dünyayı ele geçirmeye çalışıyoruz. Zombileri birleştirerek daha güçlü zombiler elde edebiliyoruz.

VR Pirates Ahoy - Underwater Shipwrecks Voyage: Sanal Gerçeklik (VR) türünde bir oyun arıyorsanız bu yapıma bir şans verebilirsiniz. Başarılı grafiklere sahip olan yapımda denizin derinliklerinde keşfe çıkıyoruz.

Manguni Squad: Toar isimli bir karakteri kontrol ettiğimiz FPS oyunu, aksiyon türünü seven oyunculara hitap ediyor. Normalde 2,19 TL fiyat etiketine sahip olan mobil oyun, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Bir FPS oyunu arıyorsanız Manguni Squad'ı cihazınıza indirebilirsiniz.

Trick Art Dungeon VIP: Kolay bir oynanışa ve başarılı grafiklere sahip olan bir macera oyunu olan Trick Art Dungeon VIP, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. G1 Playground Games tarafından geliştirilen yapım, birçok ödülün sahibi oldu.

Survival Island: Evo 2 Pro: Hayatta kalma türündeki yapımları seviyorsanız Survival Island: Evo 2 Pro'ya bir şans verebilirsiniz. Başarılı grafiklere sahip olan oyunda bir adada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bunun için yiyecek bulmamız, malzeme toplayıp araçlar üretmemiz ve bir barınak inşa etmemiz gerekiyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Scanner Lens: Bu uygulama tek bir dokunuşla belgeleri JPG / PDF / TXT formatlarına çevirmenize olanak sağlar. Belgeleri dönüştürdükten sonra onlara ek olarak not ekleyebilirsiniz. Uygulamanın açıklamasında dönüştürülen belgelerin tamamının cihazda saklandığı, herhangi bir sunucuda saklanmadığı belirtiliyor.

HDR Portrait: Bu uygulama sayesinde portre fotoğraflarınıza birbirinden başarılı birçok efekt ekleyebilirsiniz. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Morning Alarm for Spotify: Her sabah Spotify'da en sevdiğiniz müzik çalarken uyanmak ister misiniz? Cevabınız evet ise Morning Alarm for Spotify isimli uygulamayı şu anda ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Seterra Geography: Bu, coğrafya alanında daha fazla bilgi sahibi olmak için kullanabileceğiniz bir uygulamadır. İster final sınavı ister bir programa hazırlanıyor olun, bu uygulamada seçebileceğiniz çok çeşitli kategoriler vardır. Bu kategoriler arasından sizin alanınızla ilgili olanını bulabilir ve o alandaki bilgi birikiminizi arttırabilirsiniz. Uygulama, kullanıcıları ayrıca belirli sınavlara da tabi tutabiliyor. Bu sınavlar genellikle dünyanın en büyük 25 şehrini bulmak gibi görevler içeriyor. İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İsveçce ve daha birçok dilde kullanılabilen bu uygulamayı çevrim dışı olarak da kullanmak mümkündür.

Music Player MP3 Player: Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan müzik çalar uygulaması, internet bağlantısı olmadan da kullanılabiliyor. Şu anda ücretsiz olan uygulama App Store'da 5 yıldıza sahip.

MealBoard: Yemek tariflerini sakladığınız bir defteriniz var mı? Peki, yemek tariflerini daha düzenli olarak saklayabileceğiniz bir uygulamanın olduğunu biliyor muydunuz? Bu uygulama ile ayrıca alışveriş listenizi de yönetebilirsiniz. Meal Board, kullanıcılara ayrıca yemek tariflerini başkaları ile paylaşmaları için birkaç yol da sunuyor. Kullanıcılar, bunu yapmak için e-posta ve benzeri yollara başvurabilir.

Emoji Camera: Bu eğlenceli ve ilginç uygulama sayesinde fotoğraflarda yüzünüzü emoji ile kapatabilirsiniz.

Wallpapers of Top TikTokers: Bu uygulama ile en sevdiğiniz TikTok içerik oluşturucularının duvar kağıtlarını cihazınıza indirebilirsiniz. Uygulamada Loren Gray gibi ismini en çok TikTok'ta duyurmuş kişilerin duvar kağıtlarını bulabilirsiniz.

Houdini Playlists: Bu uygulama, çalma listenizi farklı bir müzik uygulamasına aktarmanıza yardımcı olabilir. Uygulamanın desteklediği uygulamalar arasında Apple Music, Spotify ve YouTube de vardır.

Lilium: Bu uygulama, sosyal medya hesabına yüklenen fotoğrafları toplayabilir ve muhteşem bir animasyonla onları video haline getirebilir.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)