Çok Kısa Süreliğine Ücretsiz Uygulamalar / Oyunlar (14 Temmuz)

Ücretsiz uygulamaların kısıtlamalarından sıkıldınız mı? Sadece kısa süreliğine ücretsiz uygulamalar ve oyunlar ile reklamlardan ve özellikleri kullanmak için uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirme zorunluluğundan kurtulabilirsiniz.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmında reklam yer alır. Bu uygulamaların büyük bir kısmı, reklam içerse de içermese de kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirmesi şart koşulur. Özellikler için ödeme yapmayan kullanıcılarsa uygulamanın önemli özelliklerinden yararlanamaz.

Yukarıdaki dezavantajlar, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor çünkü kullanıcının uygulama içinde rahatça hareket etmesini, özellikleri kullanıp uygulamayı tam olarak keşfetmesini engelliyor.

Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunları deneyimlemek isterseniz aşağıda yer alan kısa bir süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamalarını / oyunlarını inceleyebilirsiniz.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Uygulamalar / Oyunlar Listesi (14 Temmuz)

Aşağıda ücretsiz Android uygulamalar ve oyunlar, ücretsiz iOS uygulamalar ve oyunlar olmak üzere dört farklı başlık bulunuyor. Bu başlıklardan istediğiniz herhangi birini seçerek cihazınıza oyun ya da uygulama indirebilirsiniz.

Listede eğer beğendiğiniz bir uygulama olur da cihazınızda yeterli kullanılabilir depolama alanı olmadığı için indiremezseniz geçici olarak bir uygulamayı kaldırıp indirmeniz tavsiye edilir. Uygulamayı kütüphanenize ekledikten sonra uygulamayı yeniden kaldırabilirsiniz.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Uygulamaları

Hue Melodi: Uygulamanın geliştiricisi, Hue Melodi'yi "müziği dinleyen ve ışıkları dinlediği müziğe göre değiştiren küçük bir uygulama" olarak tanımlıyor. Uygulamanın açıklamasından da anlaşılabileceği üzere bu uygulama çalan herhangi bir müziğin ritmine bulunduğunuz odanın ışıklarını değiştiriyor. Bu da size gerçek bir dans ortamındaymışsınız gibi bir deneyim yaşamanıza olanak sağlıyor. 106 kullanıcının derecelendirdiği uygulamanın 3,5 puanı bulunuyor.

PDF Editor Pro: Android işletim sistemli bir akıllı telefon ya da tablette PDF düzenleme işlemi gerçekleştirmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Belgeleri elektronik ortamda düzenleyebilir, doldurabilir, imzalayabilir, klasörlere ayırabilir ve en verimli şekilde diğer insanlarla paylaşabilirsiniz. Özelliklerinden bazıları PDF birleştirme, silme, bölme, kilitleme (şifreleme), tarama, resim ayıklama, döndürme, yeniden adlandırma, sayfa numaraları ekleme ve yatay ve dikey kaydırma modla görüntülemedir. Çalışmalarınız için basit ancak özellik açısından oldukça dolu bir PDF okuyucu arıyorsanız mükemmel bir uygulama gibi görünüyor.

Metatag Analyzer: Bu uygulama daha çok bir web sitesi olanlar için geliştirilmiş bir uygulamadır. Metatag Analyzer, web sitenizin meta etiketlerini analiz etmenize ve analizin sonucuna göre rapor almanızı sağlar. Arama motoru optimizasyonuna önem veriyorsanız normalde 16,99 TL karşılığında alınan bu uygulamaya ücretsizken göz atabilirsiniz.

Black Army Ruby: Akıllı telefonunuzun görünümü iç açıcı gelmiyor mu? Bu uygulama, içinizi hem karartacak hem aydınlatacak ilginç bir görünüm kazandırabilir. Uygulamanın geliştiricileri, kullanıcılar için düzenli olarak yeni simgeler kullanıma sunuyor. Simgelerin nasıl göründüğünü öğrenmek için uygulamanın sayfasına gidebilirsiniz.

Fast Video Splitter (WhatsApp Durumları): Haftanın ücretsiz uygulamaları ve oyunları listemizi düzenli olarak takip ediyorsanız Fast Video Splitter'ın geçtiğimiz pazartesi günü de ücretsiz olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Bu uygulamayı daha önce görmediyseniz Fast Video Splitter, telefonunuzda yer alan herhangi bir videonun herhangi bir kısmını doğrudan kırpmanıza ve WhatsApp durumu olarak paylaşmanıza olanak tanır. Sizi zamandan tasarruf ettireceğinden yana şüpheniz olmasın.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Oyunları

Blackthorn Castle: Harika bir keşif oyunu olarak önerilebilecek Blackthorn Castle'da Henry isimli bir karakterin gizemli bir yapıtı bulmasına yardımcı olmanız gerekiyor. Muhteşem şekilde tasarlanmış oyun aslında tıkla ve bul biçimine dayanıyor. Unutulmaya yüz tutmuş koyu bir ormanın içinde çeşitli ipuçlarını, gizli geçitleri bulmanız ve bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Oyuna başlamak gibi bir planınız varsa sizi birbirinden harika müzik ve ses efektlerinin beklediğini belirtelim.

Balance Game: Bu oyun önümüzdeki iki gün boyunca ücretsiz olarak indirilebilecek. İsminden de anlaşılabileceği üzere oyunun merkezinde denge yer alıyor. Oyunun arayüzü oldukça basit görünebilir ama bu elbette ki eğlenceli olması gerçeğinin üzerini örtmüyor.

Healing Matching Puzzle: Oyunda birbirinden sevimli evcil hayvanların fotoğraflarını birleştirmek gerekiyor. Yapboz parçalarını doğru bir şekilde birleştirmek için onları dilediğiniz gibi çevirebilirsiniz. 104 kişinin derecelendiriği oyunun Play Store sayfasında 4,3 puanı bulunuyor.

Archery Master Man-3D: Okçuluk yeteneğinizi test etme fikrine ne dersiniz? Bu oyun tam olarak bunu yapmanıza olanak sağlıyor. Oyunun grafikleri oldukça basit görünüyor ancak sizi oyuna bağlayacak kadar da renkli.

Legend of the Cartoon: Bu oyunda şehriniz giderek daha güçlü düşmanların tehdidine maruz kalıyor ve şehri kurtarabilecek tek kişi ise sizsiniz. Şehri kurtarmak için çeşitli kahramanları toplamanız ve savaşmanız gerekiyor.

Calc Fast: Hızlı düşünmeniz, hızlı çözmeniz gereken matematik sorularının olduğu harika bir oyunda ne kadar hızlı olduğunuzu test etmek ister misiniz? Calc Fast, size toplama, çıkarma, çarpma ve bölme olmak üzere dört farklı işlemden herhangi birini sorarak bunları 60 saniye yani 1 dakika içinde cevaplamanızı ister. Bu süre içerisinde ne kadar çok soruyu doğru cevaplarsanız o kadar yüksek puana sahip olursunuz.

Cooking Kawaii: 501 kullanıcının derecelendirmesi ile 434 derece elde eden bu oyun Japonya, Çin, Meksika ve çok daha fazlasının mutfağından harika yemekler yapabileceğiniz harika bir oyundur. Bu oyun sayesinde Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya çeşitli kültürleri de deneyimleyebilirsiniz. 100'den fazla tarif öğrenebilir ve bu tarifleri gelecekte yapacağınız yemeklere saklayabilirsiniz.

Bricks Breaker Pro: Basit ve oynaması kolay bir oyun mu arıyorsunuz? Bricks Breaker'ın reklamsız sürümü kısa bir süreliğine ücretsizdir. Oyundaki amacınız bir sonraki seviyeye geçmek için topları kullanarak mümkün olabildiğince çok blok kırmaktır. Oyunun reklamsız sürümü normalde 31,99 TL karşılığında satılıyor. Bricks Breakır'ı şimdi indirirseniz ona ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

Wonder Knights PV: Eski bir dönemde geçen, basit grafiklere sahip ancak zaman geçirebileceğiniz bir oyun arıyorsanız Wonder Knights'a göz atabilirsiniz. Bu oyun da kampanya öncesinde 31,99 TL karşılığında satılıyordu.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Hue Melodi: Ücretsiz Android uygulamaları başlığının altındaki ilk maddede yer verilen oyunun iOS sürümü de kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Uygulama, çalan müziğin ritmine göre ışıkları değiştirir.

Stellar Tour: Bu uygulama, gök bilimine ilişkin her türlü unsuru öğrenmenizi sağlar. Bulutsular, galaksiler, gezegenler, uydular ve çok daha fazlası hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Stellar Tour'u kullanabilirsiniz.

One Meteo: Yağmur ve kar uyarılarının doğrudan telefonuna gelmesi ve planlarınızı buna göre yapmak isterseniz One Meteo, size bu konuda yardımcı olabilir. Uygulamanın açıklamasında yer alan bilgilere göre tahminler her 10 dakikada bir güncelleniyor.

Good Pencil: Bu uygulama, Apple Pencil ile kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Uygulama sayesinde PDF dosyalarına not ekleyebilir, bir şeylerin altını çizebilir ve vurgulama yapabilirsiniz.

YoWindow Weather: Bu bir hava durumu uygulamasıdır ama size sadece hava durumunu göstermekle sınırlı kalmıyor. Uygulama, hava durumuna özel olarak bir arka plan da sağlıyor ve bu da size daha güzel görünecek bir uygulama sağlıyor.

Murmur: Bir günlüğünüz var mı? Seneler öncesine kadar günlük tutmak için sadece bir defter ve kaleme ihtiyaç vardı ancak günümüzde bu da diğer her şey gibi dijitale taşındı. Bu geleneği hala yaşatanlar olsa da dijital günlüğün sağladığı kolaylık bir kez deneyimlendiğinde dijital günlüklerden bir daha vazgeçilemiyor. Murmur da sesli olarak günlük tutmanıza olanak sağlayan uygulamalar arasında yer alıyor. Duygular en iyi sesli olarak aktarılabildiğinden günlüğünüze o gün hissettiklerinizi direkt aktarmanızı kolaylaştırabilir.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)