Kışın Kapanma Olacak mı? Prof. Dr. Aydın'dan Açıklama!

Kışın kapanma olacak mı? Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, merak edilen soruyu yanıtladı. Prof. Dr. Aydın tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Kışın Kapanma Olacak mı Sorusuna Yanıt Geldi

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ederken çok sayıda insanın kafasında kış mevsiminde kapanma olup olmayacağına yönelik bazı soru işaretleri oluşmuştu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, merak edilen soru ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz yılın sonbahar mevsiminde yaşanan vaka yoğunluğunun bu yıl da yaşanmaya başlandığını ifade eden Prof. Dr. Aydın, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Geçen yıl bu sayıların 6’da 1'i olan sayılarla çok daha yüksek önlem alıp, kapanmalar yaşıyor, daha korumacı yaklaşımla kendimizi hazırlamamıza rağmen ekim, kasım ve aralık ayları ağır geçmişti. Şimdi bu ağırlık eylül ayında başladı" ifadelerini kullandı.

Vakaların azalmaması durumunda kış mevsiminin zor geçeceğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, "Geçen yıl kadar ciddi hasta sayımız yok gibi görünüyor ama şu an yoğun bakıma düşenlerden daha yüksek ölüm var. Hastalar az olmasına rağmen ölüm sayısında artış var" dedi.

Kışın kapanma olup olmayacağına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Aydın, "Ülkede her 4 günün üzerinde binden fazla ölüm var. Bunu görmemezlikten gelmek hiç doğru değil. Kışın çok ağır geçeceğini söylüyorum. Kapatmamak için direniyoruz ama önlemlerimizi almaz, sayıları düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız” diye konuştu.

Prof. Dr. Faruk Aydın, "Üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla COVID-19 semptomları birbirine karışıyor. İnsanlar da ‘Covid-19 olmadım, hastaneye gitmeme gerek yok’ diye kendi kendine çözüm bulmayı düşünüyor. Bu yanlış bir harekettir" sözlerine yer verdi.

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde üst solunum yolu enfeksiyonuna ilişkin bulgu varsa ilk olarak sağlık kuruluşuna başvurulması ve koronavirüs testinin yaptırılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, "Bu insanlar şayet COVID-19 ise virüsü yaymaya devam ediyorlar. Üstelik aramızda yaşıyor, önlem almaları gerektiğini bilmiyorlar" sözlerini kullandı.