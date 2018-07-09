Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen kişisel sağlık uygulaması e-Nabız, 8 milyon kullanıcıya ulaştı.

Sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebildikleri bir uygulama olan e-Nabız, 8 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce hizmete giren e-Nabız kişisel sağlık sisteminin kullanıcı sayısında büyük bir artış yaşandığına dikkat çekti.

"Türkiye'nin güvenilir kişisel sağlık sistemi" olarak yola çıkan e-Nabız, vatandaşların, sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen tüm muayene, tetkik ve radyolojik görüntüleme, yazılan reçeteler, ilaçlara ait tüm veriler ve geçirilen operasyonlar hakkındaki bilgilere 7 gün 24 saat erişebilmesine imkan sağlıyor.

Sistemin, kullanıcıların izin vermesi durumunda sağlık personelinin de erişebildiği bir platform olarak hizmet verdiğini belirten Birinci, temel amaçlarının kişinin kendi sağlığını yönetebilen, yetkilendirebilen ve hangi hekimle ne kadar veri paylaşması gerektiğine karar veren bir model oluşturmak olduğunu söyledi.

Müsteşar Yardımcısı Birinci, e-Devlet şifresi ile aktif olarak sisteme giriş yapılabileceğini, ayrıca aile hekimliklerinden de geçici şifre temin edilebileceğini aktardı. Sistem üzerinden aynı zamanda kan bağışı ve organ bağışı konusunda da çok ciddi talepler aldıklarını ifade eden Birinci, “Bizim insanımız çok fedakar. Organ ve kemik iliği bağış bildirimlerimiz de çok iyi düzeyde. Şu ana kadar 1 milyon 200 bin kişi organ bağışlamak için bildirim yaptı." şeklinde konuştu.

Son olarak, sistemde ebeveynlerin her ikisinin de onay vermesi halinde 15 yaşından küçük çocuklarının sağlık kayıtlarına erişebildiğine dikkat çeken Birinci, böylece anne babaların çocuklarına ait sağlık bilgilerini kolay bir şekilde görebileceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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