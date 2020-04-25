Kişisel Verilen Güvenliği ile İlgili KVKK Uyardı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, koronavirüsü nedeniyle evlerimizde kaldığımız ve internet kullanımın yoğun şekilde arttığı şu günlerde, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili olarak uyarılarda bulundu. Bilir, kullanıcıların gizlilik ve güvenlik politikalarını, aydınlatma ve açık rıza metinleri okuyarak kabul etmelerini gerektiğinin altını çizdi.

Koronavirüsü günlerinde çok sayıda uygulamanın kullanıcı sayısı artarken güvenlik ihlalleri ile ilgili de pek çok uygulama için söylentiler çıkmaya başladı. Güvenlik açıkları ile ilgili söylentilerin artması üzerine KVKK Başkanı Bilir, kullanıcıların uygulamaları kullanmaya başlamadan önce çok daha dikkatli olmaları, kullanıcılara sunulmak zorunda olan bir takım bilgilendirmeleri okuduktan sonra onay vermeleri gerektiği ile ilgili uyarılarda bulundu.

Güçlü Şifre Kullanımı Kişisel Verilerinizi Korumada Yardımcı

Faruk Bilir, yaptığı açıklamada, internet kullanımının artması, uygulamaların kullanıcı sayılarında yaşanan ciddi artışların siber saldırıların önünü açtığını ifade etti. Kullanıcıların kişisel verilerini korumak adına, şifrelerini çok daha güçlü şekilde oluşturmaları gerektiğini, özellikle gizlilik ve güvenlik politikalarının dikkatli bir şekilde okunması gerektiğini, kişilere ait hangi verilere erişim izni verildiğinin bilinerek uygulamaların kullanılmaya başlanması gerektiğini belirtti.

Kişisel Verilerin Korunması için Kullanıcıların da Tedbirli Davranması Son Derece Önemli

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, gerçekleştirdiği açıklamada kurum olarak kişisel verilerin korunması adına gereken bütün önlemleri aldıklarını ancak internet kullanımının yoğun şekilde arttığı şu günlerde kişilerin de tedbirli davranarak kişisel verilerinin korunmasıyla ilgili önlemler almaları gerektiğini ifade etti.

Kullanıcıların biraz daha dikkatli davranarak ve tedbirli olarak kişisel verilerini kolaylıkla koruyabileceklerini ifade eden Bilir, güçlü şifre kullanımının ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Her uygulama için farklı şifreler kullanılmasının güvenliği arttırdığını sözlerine ekleyen Bilir, kullanıcıların çoğunun açık rıza metinlerini ya da gizlilik ve güvenlik politikalarını okumadan kabul ettiklerini bu nedenle kişisel verilerin tehlikede olduğunu söyledi. Faruk Bilir, bir uygulamaya üye olma aşamasında kullanıcıya sunulan bütün bilgilendirmelerin açık ve dikkatli bir şekilde okunması gerektiğini, neye rıza gösterildiğinin ya da uygulamaya hangi verilere ulaşma imkânı sunulduğunun bilinmesi gerektiğini belirtti.