Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan Facebook'a Büyük Ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, "veri ihlali" gerekçesiyle ABD’li sosyal medya devi Facebook'a toplam 1 milyon 650 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook Mühendislik Direktörü Tomer Bar'ın, kullanıcı fotoğraflarına erişmek için üçüncü taraf uygulamalara izin veren bir hatanın keşfedildiğini açıklamasının ardından geniş kapsamlı bir inceleme başlatmıştı.

Veri ihlalinin bulunup bulunmadığı yönünde yürütülen incelemenin sonuna gelen kurul, söz konusu durumu bildirmeyen, gerekli teknik önlemleri almayan Facebook'a toplam 1 milyon 100 bin lira idari para cezası verdi.

Güvenlik açığının 13 - 25 Eylül 2018’de gerçekleştiğini ve 12 gün boyunca kullanıcıların fotoğraflarının üçüncü taraf uygulamalara açıldığını belirleyen Kişisel Verileri Koruma Kurulu, hataya zamanında müdahale edilmediğini tespit etti.

Facebook’un veri yönetimi konusunda sıkıntılar yaşadığı görüşüne varan kurul, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12. maddesinde yer alan veri güvenliğine ilişkin hükümlerin ihlal edildiğine hükmetti.

Kanunda yer alan "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir" hükmünü hatırlatan kurul, veri ihlali nedeniyle gerekli bildirimde bulunulmaması sebebiyle Facebook'a 550 bin lira idari para cezası verilmesine karar verdi.