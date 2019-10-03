Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Facebook'a Büyük Ceza Kesti!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri ihlali gerekçesiyle Facebook'a rekor ceza kesti. KVKK, Facebook'ta bulunan başkasının gözünden gör, doğum günü kutlayıcı ve video yükleyici özelliklerinde veri ihlali olduğunu tespit etti.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri ihlalinden Facebook kullanıcılarının ad, cinsiyet, doğum günü, ilişki durumu, eğitim geçmişi, din bilgisi, konum, Facebook'ta son zamanlarda yapılan aramalar, kullanıcının takip ettiği 500'e kadar başlıca hesaplar gibi kişisel verilerin etkilendiğini tespit etti.

Facebook'u Tükçe olarak kullanan 280 bin 959 kişinin söz konusu veri ihlalinden etkinlediği belirlendi. Kurul, yaşanan veri ihlalinin oluşmaması için Kanunda öngörülen gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmadığını belirleyerek, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Facebook'u 1 milyon 150 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

Ayrıca, Kanunda yer alan "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir." hükmü doğrultusunda, veri ihlali nedeniyle Kuruma gerekli bildirimde bulunulmaması sebebiyle Facebook'a 450 bin lira idari para cezası verilmesini de kararlaştırıldı.

Söz konusu veri ihlali ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu Facebook’a toplam 1.600.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.