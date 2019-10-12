Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan Kokart Uygulaması

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, düzenlediği konferans, toplantı ve seminerlerde kişisel verilerin korunmasına yönelik yeni bir uygulama başlattı. Katılımcıların tercih ettiği kokart rengine göre görüntü ve fotoğraflarının izinsiz çekilmesi engelleniyor.

Kokart uygulaması, toplantı, seminer, konferans gibi etkinliklerde izinsiz görüntü ve fotoğraf alınmasını engellemeyi amaçlıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun öncülük ettiği bu uygulama ile, etkinliklerde artık kişinin izni olmadan fotoğrafı çekilemeyecek. Kişilerin fotoğrafı ya da görüntüsü de kişisel veri olarak kabul edildiği için bu konuya hassasiyet gösteriliyor.

Uygulama kapsamında, etkinliklerde fotoğraf çekim işlemleri sadece yetkili personeller tarafından yapılacak. Kişisel veri ihlalini engelleyen bu uygulamaya göre, katılımcılara kırmızı ve yeşil renkli kokartlar sunuluyor. Katılımcılar, salona girmeden önce bu kokartlardan birini tercih ederek yakasına takıyor.

Salonda yeşil renk kokart takan ve yeşil kokartlı koltuklara oturan katılımcılar, fotoğraflarının çekilmesine izin vermiş oluyor. Kırmızı renk kokart takılan koltuklarda oturan ve kırmızı kokart takan konukların ise fotoğrafı çekilmiyor.

Ayrıca, konferans salonunun girişine katılımcıları bilgilendirme amacıyla metinler de konuluyor. Bu metinlerde, kişisel verilerinin ne amaçla ve nasıl işleneceği konusu katılımcılara açık ve detaylı bir şekilde izah ediliyor.

Kurumun, kişisel verileri koruma konusunda gösterdiği hassasiyetin, kişisel verilerden sorumlu diğer kurumlar ve şirketler için de örnek teşkil etmesi gerektiğine dikkat çeken Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, "Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na gelen ziyaretçilere fotoğraf, görüntü ve kimlik bilgileri gibi verilerin nasıl ve ne amaçla işlendiğini açıkça anlatıyoruz. Bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla kokart uygulamasını hayata geçirdik. İlgili kişilerden aldığımız olumlu geri bildirimler de bu uygulamanın faydalı ve yerinde olduğunu gösterdi. Veri koruma kültürünün yaygınlaşması adına aynı hassasiyetin, çeşitli etkinliklerin düzenlendiği kurum ve kuruluşlarda da olmasını temenni ediyorum. Kurum olarak sergilediğimiz bu öncü yaklaşımla, toplumda kişisel verilerin korunmasına yönelik ilginin daha da artacağına inanıyorum." diye konuştu.